Аналитики: Среднеспециальное образование в Мангистау получают более шести тысяч студентов

В Алматы в колледжах обучаются 23 300 студентов, в Южно-Казахстанской области — 26 700 человек.
Абитуриенты, по данным Finprom.kz, чаще выбирают специальность «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта». Набирает популярность и специальность «Организация питания».
Из числа самых популярных специальностей, по данным Finprom.kz, пропали «Учет и аудит» и «Правоведение».
Всего в Казахстане в организациях технического и профессионального образования обучаются 169 тысяч студентов.
Напомним, в Мангистауской области действует программа «Бесплатное техническое профессиональное образование для всех». Подготовку специалистов оплачивают за счет средств местного и республиканского бюджетов.
Участниками программы, как рассказали в управлении образования Мангистауской области, могут стать выпускники девятых и 11 классов; лица, не поступившие в учебные заведения; те, кто ищет работу, находятся в трудной жизненной ситуации; члены малообеспеченных и многодетных семей; дети, обучающиеся в специализированных организациях образования, на дому, с ограниченными возможностями, сироты.
Список колледжей Актау.