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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 10:11

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Аналитики: Среднеспециальное образование в Мангистау получают более шести тысяч студентов

Центрами технического и профессионального образования в Казахстане являются Южно-Казахстанская область и Алматы. Об этом сообщает портал Finprom.kz.

Энергетический колледж. Фото из архива Lada.kz
В организации технического и профессионального образования Мангистауской области на 2017-2018 учебный год приняты 6600 человек.

В Алматы в колледжах обучаются 23 300 студентов, в Южно-Казахстанской области — 26 700 человек.

Аналитики: Среднеспециальное образование в Мангистау получают более шести тысяч студентов


Абитуриенты, по данным Finprom.kz, чаще выбирают специальность «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта». Набирает популярность и специальность «Организация питания».

Из числа самых популярных специальностей, по данным Finprom.kz, пропали «Учет и аудит» и «Правоведение».

Аналитики: Среднеспециальное образование в Мангистау получают более шести тысяч студентов


Всего в Казахстане в организациях технического и профессионального образования обучаются 169 тысяч студентов.

Напомним, в Мангистауской области действует программа «Бесплатное техническое профессиональное образование для всех». Подготовку специалистов оплачивают за счет средств местного и республиканского бюджетов.

Участниками программы, как рассказали в управлении образования Мангистауской области, могут стать выпускники девятых и 11 классов; лица, не поступившие в учебные заведения; те, кто ищет работу, находятся в трудной жизненной ситуации; члены малообеспеченных и многодетных семей; дети, обучающиеся в специализированных организациях образования, на дому, с ограниченными возможностями, сироты.

Список колледжей Актау.


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