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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 17:42

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СМИ: Нашлись так и не отправленные в Актау украшения стоимостью 2,5 миллиона тенге

Охранник ювелирного магазина, случайно выкинувший коробку с ювелирными изделиями, получил обратную связь после размещения поста в социальных сетях. Об этом сообщает Nur.kz

Фото Лианы Рязанцевой из архива Lada.kz
Пост о том, что украшения нашлись, разместили в паблике «Жалобы Астаны», сообщает Nur.kz.



Ранее выкинувший украшения охранник разместил здесь пост о досадной случайности.

На просьбу мужчины о помощи откликнулся житель столицы Бекзат, который подсказал охраннику, что в районе по мусорным контейнерам ходит один и тот же мужчина.

- Он описал его внешность. Буквально на следующий день я выхожу на улицу и вижу его. Я подошел и рассказал мужчине о ситуации. Он не мог нормально ответить. Оказалось, что мужчина немой. Я принес ему бумажку, где он написал, что нашел украшения и забрал, - говорит Жандос Амирханов, охранник магазина.

Пакет, в котором находились украшения, по словам охранника, не был распечатан.

Жандос Амирханов вручил мужчине 100 тысяч тенге в качестве вознаграждения.

Напомним, украшения стоимостью 2,5 миллиона тенге охранник столичного магазина случайно выкинул. Ювелирные изделия должны были отправить в филиал магазина, расположенный в Актау.


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