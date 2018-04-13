СМИ: Нашлись так и не отправленные в Актау украшения стоимостью 2,5 миллиона тенге

Ранее выкинувший украшения охранник разместил здесь пост о досадной случайности.
На просьбу мужчины о помощи откликнулся житель столицы Бекзат, который подсказал охраннику, что в районе по мусорным контейнерам ходит один и тот же мужчина.
- Он описал его внешность. Буквально на следующий день я выхожу на улицу и вижу его. Я подошел и рассказал мужчине о ситуации. Он не мог нормально ответить. Оказалось, что мужчина немой. Я принес ему бумажку, где он написал, что нашел украшения и забрал, - говорит Жандос Амирханов, охранник магазина.
Пакет, в котором находились украшения, по словам охранника, не был распечатан.
Жандос Амирханов вручил мужчине 100 тысяч тенге в качестве вознаграждения.
Напомним, украшения стоимостью 2,5 миллиона тенге охранник столичного магазина случайно выкинул. Ювелирные изделия должны были отправить в филиал магазина, расположенный в Актау.