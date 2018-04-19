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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Султангереева

Опубликовано: Сегодня, 06:10

Просмотров: 99

Родителям на заметку: Городской акимат может профинсировать ремонт только одной детской площадки в Актау

Ремонтировать детские площадки, находящиеся во дворах микрорайонов, должны не только городские коммунальные службы, но и родители играющих на них детей. Сегодня из 210 площадок в Актау 70% нуждаются в капитальном ремонте. Об этом рассказал Берик Изгалиев, начальник городского отдела ЖКХ.

Вот так выглядит сломанная труба качели
На сайте Lada.kz в рубрике «Народные новости» пользователь сайта опубликовал фотографии детской площадки в 12 микрорайоне перед 24А домом. Труба, соединяющая две качели, лопнула. Сегодня она представляет угрозу здоровью и жизни детей.

Родителям на заметку: Городской акимат может профинсировать ремонт только одной детской площадки в Актау


- Это же опасно для детей. Неужели власти будут ждать, когда произойдет ЧП, чтобы начать ремонтировать их, – возмущается Бердыхан Саргожаев, житель 12 микрорайона.


Родителям на заметку: Городской акимат может профинсировать ремонт только одной детской площадки в Актау


В городском управлении ЖКХ считают, что ремонтировать детские площадки, которых в Актау 210, должен не только городской акимат. По словам Берика Изгалиева, начальника городского отдела ЖКХ, игровые площадки являются общим имуществом, и родители тоже должны подключаться к ремонту. Сегодня 70% детских площадок нуждаются в капитальном ремонте, но в бюджете нет средств.

Родителям на заметку: Городской акимат может профинсировать ремонт только одной детской площадки в Актау


- В этом году выделено 10 миллионов тенге на капитальный ремонт одной детской площадки с травмоопасным покрытием. Она находится по адресу 29 микрорайон 22 дом. Сейчас объявлен конкурс на проведение ремонтных работ. Что касается качели, которая находится в 12 микрорайоне, мы отправим туда нашего подрядчика ТОО «Шанс 21», который занимается благоустройством города. Они на месте посмотрят, что можно сделать. Но сейчас у них очень большая загруженность в связи с майскими праздниками, – рассказал Берик Изгалиев.


Чиновник также дал совет: во избежание ЧП родителям нужно внимательнее смотреть за детьми на игровых площадках. К слову, 10 миллионов тенге, которые выделены из бюджета на ремонт одной игровой площадки, хватит, чтобы отремонтировать дороги в двух микрорайонах.


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