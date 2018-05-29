Как идет ремонт дороги у рынка «РусКаз» в 23 микрорайоне Актау

Жетыбай Кубашев, руководитель отдела: На ремонт выделено 584 640 000 тенге из местного бюджета.
Lada.kz: Какая сумма уже освоена на данный момент?
Жетыбай Кубашев: На данный момент освоено 103 265 000 тенге, из них в 2017 году - 81 584 000 тенге и 21 681 000 тенге - в 2018 году.
Lada.kz: Сколько работников подрядной организации и единиц техники задействованы в работе?
Жетыбай Кубашев: Численность работников дневной смены — 15 человек, ночной смены — семеро человек. Задействованы 14 единиц спецтехники.
Lada.kz: По какому графику работают сотрудники?
Жетыбай Кубашев: Работы ведутся в дневную и ночную смены.
Lada.kz: Какой объем работ уже выполнен?
Жетыбай Кубашев: На данный момент выполнены работы по установке защитных футляров на подземные коммуникации. Ведутся работы по послойной засыпке траншей. Непосредственно на кольцевом участке дороги прокладывают подземный кабель для освещения дороги.
Напомним, ранее торговцы попросили ремонтировать дороги по периметру рынка в 23 микрорайоне Актау поэтапно.
Реконструировать два с половиной километра дороги планируют семь месяцев.
Жалобы горожан на медленный ремонт дороги прокомментировали в строительной компании.