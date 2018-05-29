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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 15:35

Просмотров: 374

Как идет ремонт дороги у рынка «РусКаз» в 23 микрорайоне Актау

На вопросы Lada.kz ответили в актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Работы на дороге возле рынка «РусКаз». Фото Рашида Исмагилова
Lada.kz: Какая сумма выделена на ремонт дороги из бюджета какого уровня?

Жетыбай Кубашев, руководитель отдела: На ремонт выделено 584 640 000 тенге из местного бюджета.

Lada.kz: Какая сумма уже освоена на данный момент?

Жетыбай Кубашев: На данный момент освоено 103 265 000 тенге, из них в 2017 году - 81 584 000 тенге и 21 681 000 тенге - в 2018 году.

Lada.kz: Сколько работников подрядной организации и единиц техники задействованы в работе?

Жетыбай Кубашев: Численность работников дневной смены — 15 человек, ночной смены — семеро человек. Задействованы 14 единиц спецтехники.

Lada.kz: По какому графику работают сотрудники?

Жетыбай Кубашев: Работы ведутся в дневную и ночную смены.

Lada.kz: Какой объем работ уже выполнен?

Жетыбай Кубашев: На данный момент выполнены работы по установке защитных футляров на подземные коммуникации. Ведутся работы по послойной засыпке траншей. Непосредственно на кольцевом участке дороги прокладывают подземный кабель для освещения дороги.


Фото сделано вчера, 28 мая


Напомним, ранее торговцы попросили ремонтировать дороги по периметру рынка в 23 микрорайоне Актау поэтапно.

Реконструировать два с половиной километра дороги планируют семь месяцев.

Жалобы горожан на медленный ремонт дороги прокомментировали в строительной компании.


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Комментарии ( 1 )

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  • bigmuzzya
 HiWatch (Посетители) Сегодня, 15:58
Вопрос: Что с парковками для автотранспорта? Или потом думать будем? На фото я не увидел их, одни ГРАНИТНЫЕ бордюры.
 
 

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