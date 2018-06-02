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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 05:50

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По стоимости жилья в новостройках Актау вошел в тройку лидеров

Стоимость квадратного метра в новых многоквартирных домах за год снизилась на 4,2%. Об этом сообщает аналитический портал Ranking.kz.

Фото из архива Lada.kz
Стоимость квадратного метра в новостройках Актау в апреле, по сообщению портала, оценили в 284 624 тенге (297 085 в 2017 году).

Средняя стоимость нового жилья в Казахстане составила 263 068 за квадратный метр.

Лидером по стоимости квадратного метра в новостройках стала Астана — 332 711 тенге (+5,7% за год). На втором месте — Алматы, где стоимость квадратного метра оценили в 325 609 тенге (-4,6% за год).

По стоимости жилья в новостройках Актау вошел в тройку лидеров


Резкий спад цен за год на жилье в новостройках зарегистрирован в Павлодаре (-34,6%).

Число сделок по купле-продаже жилья, по сообщению Ranking.kz, за год увеличилось на 4,5% и составило 72 900 операций за четыре месяца 2018 года.

Напомним, в январе жители Мангистау совершили 792 сделки с недвижимостью. В феврале - 842, в марте - 716 и 1357 операций в апреле


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