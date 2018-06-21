Куаныш Жумагулов: Руководство МПС Актау извинилось передо мной за своих сотрудников

Скрин видео
Как рассказал автовладелец, после публикации видео, на котором, по мнению мужчины, сотрудники дорожной полиции незаконно его остановили, руководители МПС Актау пригласили его на встречу.
- Меня встретили начальник МПС, руководитель батальона, в общем, несколько человек из числа руководства. Сам начальник МПС принес извинения, пожал руку. Сказали, что они каждый день проводят инструктаж перед сотрудниками. Да, действия сотрудников дорожной полиции были неправомерны, – рассказал Куаныш Жумагулов.
По словам Куаныша, сотрудники МПС Актау вернули ему автомобильный регистрационный номер. Теперь он ждет официальный документ об аннулировании протоколов, которые составили сотрудники дорожной полиции.
Это не первая «победа» автовладельца в борьбе за справедливость. В прошлом Куаныш Жумагулов выиграл дело в Актюбинском суде за парковку в якобы неположенном месте.
- Нашим водителям нужно изучить КоАП РК, изучить закон об органах внутренних дел, изучить ПДД и действовать согласно закону и, самое главное, это записывать все на мобильные телефоны и видеорегистраторы, если они установлены в машине. Тогда вы сможете доказать свою невиновность, ну или неверные действия сотрудников полиции, – советует Куаныш Жумагулов.
Напомним, в рубрике «Народные новости» было опубликовано видео «Прошу руководство МПС провести служебное расследование 2 и ответ прокуратуры».
- Меня встретили начальник МПС, руководитель батальона, в общем, несколько человек из числа руководства. Сам начальник МПС принес извинения, пожал руку. Сказали, что они каждый день проводят инструктаж перед сотрудниками. Да, действия сотрудников дорожной полиции были неправомерны, – рассказал Куаныш Жумагулов.
По словам Куаныша, сотрудники МПС Актау вернули ему автомобильный регистрационный номер. Теперь он ждет официальный документ об аннулировании протоколов, которые составили сотрудники дорожной полиции.
Это не первая «победа» автовладельца в борьбе за справедливость. В прошлом Куаныш Жумагулов выиграл дело в Актюбинском суде за парковку в якобы неположенном месте.
- Нашим водителям нужно изучить КоАП РК, изучить закон об органах внутренних дел, изучить ПДД и действовать согласно закону и, самое главное, это записывать все на мобильные телефоны и видеорегистраторы, если они установлены в машине. Тогда вы сможете доказать свою невиновность, ну или неверные действия сотрудников полиции, – советует Куаныш Жумагулов.
Напомним, в рубрике «Народные новости» было опубликовано видео «Прошу руководство МПС провести служебное расследование 2 и ответ прокуратуры».