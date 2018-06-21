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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 06:58

Просмотров: 1294

Куаныш Жумагулов: Руководство МПС Актау извинилось передо мной за своих сотрудников

Автор видео, опубликованного в рубрике «Народные новости», доказал неправомерность действий полицейских. Руководство МПС Актау признало вину своих подчиненных. Автомобильный регистрационный номер уже вернули владельцу. Об этом рассказал Куаныш Жумагулов.

Скрин видео
Как рассказал автовладелец, после публикации видео, на котором, по мнению мужчины, сотрудники дорожной полиции незаконно его остановили, руководители МПС Актау пригласили его на встречу.

- Меня встретили начальник МПС, руководитель батальона, в общем, несколько человек из числа руководства. Сам начальник МПС принес извинения, пожал руку. Сказали, что они каждый день проводят инструктаж перед сотрудниками. Да, действия сотрудников дорожной полиции были неправомерны, – рассказал Куаныш Жумагулов.

По словам Куаныша, сотрудники МПС Актау вернули ему автомобильный регистрационный номер. Теперь он ждет официальный документ об аннулировании протоколов, которые составили сотрудники дорожной полиции.

Это не первая «победа» автовладельца в борьбе за справедливость. В прошлом Куаныш Жумагулов выиграл дело в Актюбинском суде за парковку в якобы неположенном месте.

- Нашим водителям нужно изучить КоАП РК, изучить закон об органах внутренних дел, изучить ПДД и действовать согласно закону и, самое главное, это записывать все на мобильные телефоны и видеорегистраторы, если они установлены в машине. Тогда вы сможете доказать свою невиновность, ну или неверные действия сотрудников полиции, – советует Куаныш Жумагулов.

Напомним, в рубрике «Народные новости» было опубликовано видео «Прошу руководство МПС провести служебное расследование 2 и ответ прокуратуры».


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Комментарии ( 5 )

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largeman (Посетители) Сегодня, 09:27
Ложь, подлог, лицемерие, фальсификация....Грёбаный стыд!!!!
 
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  • motor
  • largeman
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 08:59
И вбейте вы в головы своим сотрудникам,если вы каждый день проводите им инструктаж,что
Законом разрешается снимать на видеокамеру сотрудников дорожно-патрульной полиции при исполнении ими своих служебных обязанностей. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов
«Во-первых, действие Гражданского кодекса распространяется и на сотрудников полиции. То есть, как и любой гражданин, если он против распространения своих изображений, съемка на видеокамеру запрещается. Во-вторых, в ходе исполнения сотрудником полиции его служебных обязанностей - при осмотре места происшествия, ведении следственных действий, - снимать его на пленку нельзя. Но, в отношении работы дорожной полиции использовать видеокамеру разрешается. Мы внесли поправки в закон о дорожной полиции, теперь можно будет снимать на видеокамеру сотрудника дорожной полиции, когда он останавливает водителя и заполняет протокол, и это будет законно», - сказал министр

А то заладили одно и то же "Снимать нельзя их!" Законы надо знать!
 
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  • Vladimir_aktau
  • largeman
 Dushman (Посетители) Сегодня, 08:49
а так же привлекайте свидетеля, за дачу ложных показании... они думают что это просто так?! Вот так и подставляют людей, кто не может ничего доказать, благо у Вас видео есть.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Mishanya1985
  • Akosha
  • Vladimir_aktau
  • капучина
  • largeman
 Dushman (Посетители) Сегодня, 08:20
Куаныш, не оставляйте это дело просто извинениями... Идите дальше, пусть увольняют, не задним числом, не по собственному а по статье.
 
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  • Mishanya1985
  • motor
  • Akosha
  • Vladimir_aktau
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 07:33
То, что эти полицаи вели себя не по закону РК это и так ясно. И если бы Куаныш не снял на видео этот полицейкий бардак, то не смог бы доказать свою невиновность. Почему не понесли наказание эти полицаи? Их старший? Оператор? Я не понимаю.
Увольняйте таких полицаев на месте, ибо, место пусто не бывает. У нас столько людей ходят и хотят устроится на работу копов. Их много. Так что, в первый раз можно предупреждением обойтись, во-второй, увольнение! Позорище.
 
 

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