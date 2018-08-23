В ДВД Мангистауской области прокомментировали ДТП в 34 микрорайоне

Скриншот из видеоматериала
По данным пресс-службы ведомства, автомобиль Toyota Camry сбил 20-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
- В данный момент автомобиль Toyota Camry водворен на штрафстоянку, в отношении водителя автомобиля ведется досудебное расследование по статье 610 КоАП РК. Девушка находится в данный момент в Мангистауской областной больнице, после заключения судебной экспертизы водителю Toyota Camry будут предъявлены обвинения, - прокомментировали в ведомстве.
Напомним, вчера в результате ДТП в 34 микрорайоне Актау пострадала девушка.
- В данный момент автомобиль Toyota Camry водворен на штрафстоянку, в отношении водителя автомобиля ведется досудебное расследование по статье 610 КоАП РК. Девушка находится в данный момент в Мангистауской областной больнице, после заключения судебной экспертизы водителю Toyota Camry будут предъявлены обвинения, - прокомментировали в ведомстве.
Напомним, вчера в результате ДТП в 34 микрорайоне Актау пострадала девушка.
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