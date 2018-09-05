Жительница Актау обвиняет соседку в избиении своего 11-летнего сына

Кадр из видео

Конфликт произошел 1 сентября во дворе жилого комплекса «Дукат» в 17 микрорайоне. По словам Асии Устенко, ее сын Данил и соседский мальчик поругались из-за лимонада. Данил попросил у мальчика попить, но когда открывал бутылку, напиток пролился.



- Тот мальчик из-за этого пнул моего сына, Данил дал сдачу, и этот момент увидела мама соседского мальчика. Она подбежала к моему сыну и начала его в прямом смысле избивать. За несколько дней до этого конфликта Данил разбил голову, и ему было наложено три шва, причем место раны было выбрито и её хорошо видно, но женщину это не остановило. Она била его по голове, лицу, таскала его по двору. На призывы соседки, взрослой женщины и детей, которых скопилось много, она никак не реагировала. Соседка, к сожалению, не могла вмешаться, так как передвигается она с помощью костылей, – рассказала Асия Устенко, мама Данила.



По словам Асии Устенко, в этот момент они вместе с мужем находились в поликлинике, а ее сын просил женщину дождаться родителей. Но та никак не реагировала, продолжая наносить удары ребенку.



- Как только мы приехали, увидели нашего сына плачущим. Соседки на месте уже не было. Сын и собравшиеся нам все рассказали. Первым делом мы обратились в местный КСК для изучения видео с камер видеонаблюдения. На кадрах хорошо видно, как она тащит моего сына, а он сопротивляется. Сын сказал, что хотел объяснить маме мальчика, что ее сын начал первым пинать меня, но она сразу начала его бить. Вы понимаете, мой сын думал, что она его убьет, – говорит Асия Устенко.



По словам женщины, присутствовавшие во дворе дети и взрослые в один голос подтвердили слова Данила.



- Более того, они также сказали, что этот мальчик не один раз ходил по двору с ножом. Причем маме об этом сообщали, но она просто игнорировала этот факт. Во дворе мы дождались соседку. Я начала ей высказывать свое возмущение по факту конфликта, но вместо каких-либо извинений я услышала, что мне и моему сыну нужно обратиться к психиатру. То есть она нисколько не сожалела, а напротив, была агрессивна. А после ко мне подходили соседские дети и говорили, что она просила их сказать, что они не видели, как она била моего сына, взамен предлагая им конфеты.



В этот же день Асия Устенко обратилась к медикам. У ребенка зафиксированы множественные ссадины и синяки. В УВД города Актау женщина написала заявление на обидчицу. Его приняли по статье «Мелкое хулиганство».



- Это, конечно, безобразие полное. Согласно этой статье, ей грозит штраф в 15-20 тысяч тенге. Это получается, любой человек может выйти и избить что взрослого, что ребенка, и при этом отделаться таким мизерным наказанием? Я хочу показать сыну, что мы его можем защитить, – рассказала Асия Устенко.



Официальный комментарий от ДВД Мангистауской области будет опубликован после получения ответа на запрос.



Журналист пытался дозвониться до второго участника конфликта. Пока не удалось. Редакция готова предоставить возможность второй стороне рассказать свою версию произошедшего инцидента.



