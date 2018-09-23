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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:29

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Томограф за 33 миллиона тенге установили в Мангистауском стоматологическом центре

Компьютерный томограф Sirona GALILEOS, выпущенный в Германии, дает стопроцентную диагностику в области стоматологии. Стоимость аппарата превышает 33 миллиона тенге. Оборудование приобретено за счет средств одной из компаний региона.

Куат Машырыков с управляющим директором компании у томографа. Фото автора
Ранее, как заметил Куат Машырыков, директор центра, врачи при диагностике пользовались услугами рентгена, который давал лишь 40 процентов охвата.

- Врачи стоматологического центра могут работать с более точным, трёхмерным изображением, что значительно увеличивает возможности и помогает более эффективно осуществить стоматологическое лечение. Исследование осуществляется за счёт прохождения луча через очень маленький участок диагностируемой области, в результате мы получаем трёхмерное изображение высокого разрешения с минимальным процентом облучения. Особенно важно данное исследование при осуществлении хирургических вмешательств (имплантации зубов). Дети до 18 лет будут обслуживаться бесплатно, - отметил Куат Машырыков.

Полный запуск оборудования ожидается уже в октябре после проведения обучения врачей центра.

- Приобретение нового компьютерного томографа позволит нашим врачам выставлять точную диагностику и лечить пациентов в пределах центра. Особенно это важно, если учитывать, что ежегодно к нам обращаются от 30 до 50 детей с аномалиями. Точную диагностику компьютерный томограф дает при опухолях, заболеваниях гайморовых пазух и др. Ранее при особых случаях нам приходилось направлять больных в республиканские клиники. Теперь такой необходимости нет, - прокомментировал директор областного стоматологического центра.

По словам Куата Машырыкова, ежедневно в центр обращаются до 600 жителей. 75-80 процентов детей страдают кариесом и его осложнениями.


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