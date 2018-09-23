Томограф за 33 миллиона тенге установили в Мангистауском стоматологическом центре

Куат Машырыков с управляющим директором компании у томографа. Фото автора

Ранее, как заметил Куат Машырыков, директор центра, врачи при диагностике пользовались услугами рентгена, который давал лишь 40 процентов охвата.



- Врачи стоматологического центра могут работать с более точным, трёхмерным изображением, что значительно увеличивает возможности и помогает более эффективно осуществить стоматологическое лечение. Исследование осуществляется за счёт прохождения луча через очень маленький участок диагностируемой области, в результате мы получаем трёхмерное изображение высокого разрешения с минимальным процентом облучения. Особенно важно данное исследование при осуществлении хирургических вмешательств (имплантации зубов). Дети до 18 лет будут обслуживаться бесплатно, - отметил Куат Машырыков.



Полный запуск оборудования ожидается уже в октябре после проведения обучения врачей центра.



- Приобретение нового компьютерного томографа позволит нашим врачам выставлять точную диагностику и лечить пациентов в пределах центра. Особенно это важно, если учитывать, что ежегодно к нам обращаются от 30 до 50 детей с аномалиями. Точную диагностику компьютерный томограф дает при опухолях, заболеваниях гайморовых пазух и др. Ранее при особых случаях нам приходилось направлять больных в республиканские клиники. Теперь такой необходимости нет, - прокомментировал директор областного стоматологического центра.



По словам Куата Машырыкова, ежедневно в центр обращаются до 600 жителей. 75-80 процентов детей страдают кариесом и его осложнениями.