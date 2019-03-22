В Актау установили указатели на проспект Нурсултана Назарбаева

Фото со странички instagram aktau_akimat
Указатели на проспект Нурсултана Назарбаева написаны на трех языках: казахском, русском и английском. Ранее эта территория называлась проспектом Первого президента РК, но единогласным решением депутатов мангистауского областного маслихата была переименована.
По данным Informburo, в четырёх городах не утвердили переименование улиц в честь Назарбаева. Республиканская ономастическая комиссия рекомендовала пересмотреть предложенные для переименования улицы.
Комиссия рекомендовала пересмотреть предложенные для переименования в честь Нурсултана Назарбаева улицы в административных центрах Атырауской, Актюбинской, Костанайской и Жамбылской областях. Было предложено определить иные объекты и улицы для переименования в Атырау, Актобе, Костанае и Таразе.
По данным Informburo, в четырёх городах не утвердили переименование улиц в честь Назарбаева. Республиканская ономастическая комиссия рекомендовала пересмотреть предложенные для переименования улицы.
Комиссия рекомендовала пересмотреть предложенные для переименования в честь Нурсултана Назарбаева улицы в административных центрах Атырауской, Актюбинской, Костанайской и Жамбылской областях. Было предложено определить иные объекты и улицы для переименования в Атырау, Актобе, Костанае и Таразе.
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