«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 22 Марта
+8...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 378.17 KZT
  • €1 = 429.11 KZT
  • 1 RUB = 5.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 20:30

Просмотров: 96

В Актау установили указатели на проспект Нурсултана Назарбаева

Указатели на трех языках установлены вдоль центральной дороги от парка Акбота в 1 микрорайоне до жилого комплекса «Грин Парк» в 17 микрорайоне. Об этом сообщили в акимате Актау.

Фото со странички instagram aktau_akimat
Указатели на проспект Нурсултана Назарбаева написаны на трех языках: казахском, русском и английском. Ранее эта территория называлась проспектом Первого президента РК, но единогласным решением депутатов мангистауского областного маслихата была переименована.

В Актау установили указатели на проспект Нурсултана Назарбаева


В Актау установили указатели на проспект Нурсултана Назарбаева


По данным  Informburo, в четырёх городах не утвердили переименование улиц в честь Назарбаева. Республиканская ономастическая комиссия рекомендовала пересмотреть предложенные для переименования улицы.

Комиссия рекомендовала пересмотреть предложенные для переименования в честь Нурсултана Назарбаева улицы в административных центрах Атырауской, Актюбинской, Костанайской и Жамбылской областях. Было предложено определить иные объекты и улицы для переименования в Атырау, Актобе, Костанае и Таразе.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика