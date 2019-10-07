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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:34

Просмотров: 573

ФК «Каспий»: Любые нарушения со стороны болельщиков сказываются на на футбольном клубе

Ситуацию с негативным поведением болельщиков актауского футбольного клуба прокомментировали в ФК «Каспий».

Фото предоставлено Ольгой Сагандыковой
Виталий Юн, руководитель футбольного клуба «Каспий», высказался о поведении фанатов актауской команды.

- Прежде всего хотелось бы извиниться перед командой соперников из футбольного клуба «Кызылжар» за поведение фанатов «Каспия». Насколько бы не был «горяч» матч, и каков бы ни был результат, нужно иметь уважение к игрокам как к своим, так и к соперникам. Мы своих болельщиков уважаем, хотелось бы, чтобы и они понимали, как сказываются на клубе подобного рода инциденты. Любые нарушения со стороны болельщиков клуба: бросание бутылок на поле, нецензурная брань, оскорбление соперников - караются штрафами. Это сказывается и на финансовом положении клуба, и на его репутации, - сказал Виталий Юн.

Руководитель ФК «Каспий» призвал фанатов футбольного клуба продолжать болеть за них, но делать это уважительно, а также получать удовольствие от игр.

Напомним, матч между «Каспием» и «Кызылжар СК» закончился победой второго. После в Сети опубликовали видео с недовольными фанатами актауского клуба, которые нецензурно выражались в адрес петропавловских футболистов.

В полиции Актау прокомментировали ситуацию с фанатами после футбольного матча между «Каспием» и «Кызылжар СК».

В мае пресс-атташе футбольного клуба «Каспий» Ольга Сагандыкова обратилась к любителям футбола и рассказала о мерах ответственности, предусмотренных Казахстанской федерацией футбола, в случае нарушений поведения во время домашних матчей.


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Комментарии ( 1 )

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vaterloo (Посетители) Сегодня, 20:12
Помню ходил на стадион в Семипалатинске Смотрели игры Цементника Возле стадиона продавали бутылочное пиво Жигулевское шашлыки Мужики затаривались шли на трибуны Пили пиво Болели за свою команду Никто ни кидал бутылки Не выскакивал на поле! Была культура поведения на стадионе! Это был 1967-68 годы Сейчас не хожу на стадион Раньше ходил Надоело смотреть как бы помягче сказать Беспорядок!
 
 

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