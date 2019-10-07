ФК «Каспий»: Любые нарушения со стороны болельщиков сказываются на на футбольном клубе

Фото предоставлено Ольгой Сагандыковой
Виталий Юн, руководитель футбольного клуба «Каспий», высказался о поведении фанатов актауской команды.
- Прежде всего хотелось бы извиниться перед командой соперников из футбольного клуба «Кызылжар» за поведение фанатов «Каспия». Насколько бы не был «горяч» матч, и каков бы ни был результат, нужно иметь уважение к игрокам как к своим, так и к соперникам. Мы своих болельщиков уважаем, хотелось бы, чтобы и они понимали, как сказываются на клубе подобного рода инциденты. Любые нарушения со стороны болельщиков клуба: бросание бутылок на поле, нецензурная брань, оскорбление соперников - караются штрафами. Это сказывается и на финансовом положении клуба, и на его репутации, - сказал Виталий Юн.
Руководитель ФК «Каспий» призвал фанатов футбольного клуба продолжать болеть за них, но делать это уважительно, а также получать удовольствие от игр.
Напомним, матч между «Каспием» и «Кызылжар СК» закончился победой второго. После в Сети опубликовали видео с недовольными фанатами актауского клуба, которые нецензурно выражались в адрес петропавловских футболистов.
В полиции Актау прокомментировали ситуацию с фанатами после футбольного матча между «Каспием» и «Кызылжар СК».
В мае пресс-атташе футбольного клуба «Каспий» Ольга Сагандыкова обратилась к любителям футбола и рассказала о мерах ответственности, предусмотренных Казахстанской федерацией футбола, в случае нарушений поведения во время домашних матчей.
- Прежде всего хотелось бы извиниться перед командой соперников из футбольного клуба «Кызылжар» за поведение фанатов «Каспия». Насколько бы не был «горяч» матч, и каков бы ни был результат, нужно иметь уважение к игрокам как к своим, так и к соперникам. Мы своих болельщиков уважаем, хотелось бы, чтобы и они понимали, как сказываются на клубе подобного рода инциденты. Любые нарушения со стороны болельщиков клуба: бросание бутылок на поле, нецензурная брань, оскорбление соперников - караются штрафами. Это сказывается и на финансовом положении клуба, и на его репутации, - сказал Виталий Юн.
Руководитель ФК «Каспий» призвал фанатов футбольного клуба продолжать болеть за них, но делать это уважительно, а также получать удовольствие от игр.
Напомним, матч между «Каспием» и «Кызылжар СК» закончился победой второго. После в Сети опубликовали видео с недовольными фанатами актауского клуба, которые нецензурно выражались в адрес петропавловских футболистов.
В полиции Актау прокомментировали ситуацию с фанатами после футбольного матча между «Каспием» и «Кызылжар СК».
В мае пресс-атташе футбольного клуба «Каспий» Ольга Сагандыкова обратилась к любителям футбола и рассказала о мерах ответственности, предусмотренных Казахстанской федерацией футбола, в случае нарушений поведения во время домашних матчей.