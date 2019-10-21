Людмила Бюрабекова: В перинатальном центре Мангистау в нарушение закона уничтожили стеклопрепараты с данными

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В 2018 году 277 детей, умерших после рождения, записали мертворожденными, чтобы не портить статистику. Эти факты выявила проверка Минздрава после смерти младенца в перинатальном центре в Атырау, передает Tengrinews.kz.
- После происшествия в Атырауской области мы провели массовый анализ всех случаев мертворождения. В результате анализа мы выявили факты сокрытия 277 случаев ранней неонатальной младенческой смертности в 2018 году, - заявил Елжан Биртанов, министр здравоохранения.
Глава Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Людмила Бюрабекова пояснила, что были подняты все стеклопрепараты, которые сохранились в медучреждениях.
- Мы выявляли случаи, когда ребёнок умер, но он родился живым, но его «перекинули» в мертворожденные для улучшения статистических показателей. Данные показатели материнской и младенческой смертности есть в меморандумах между акимами и Минздравом. И в целом они влияют на конкурентоспособность страны. Чем выше показатель, тем хуже наши позиции в мировом рейтинге. Политика министерства - не скрывать никакие факты и показывать максимально правильную статистику и потом уже принимать системные меры по ее улучшению, - сообщила Бюрабекова в кулуарах Сената.
Данный анализ, по словам Людмилы Бюрабековой, не охватил только Мангистаускую область, где в нарушение закона в перинатальном центре уничтожили стеклопрепараты с данными.
- После происшествия в Атырауской области мы провели массовый анализ всех случаев мертворождения. В результате анализа мы выявили факты сокрытия 277 случаев ранней неонатальной младенческой смертности в 2018 году, - заявил Елжан Биртанов, министр здравоохранения.
Глава Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Людмила Бюрабекова пояснила, что были подняты все стеклопрепараты, которые сохранились в медучреждениях.
- Мы выявляли случаи, когда ребёнок умер, но он родился живым, но его «перекинули» в мертворожденные для улучшения статистических показателей. Данные показатели материнской и младенческой смертности есть в меморандумах между акимами и Минздравом. И в целом они влияют на конкурентоспособность страны. Чем выше показатель, тем хуже наши позиции в мировом рейтинге. Политика министерства - не скрывать никакие факты и показывать максимально правильную статистику и потом уже принимать системные меры по ее улучшению, - сообщила Бюрабекова в кулуарах Сената.
Данный анализ, по словам Людмилы Бюрабековой, не охватил только Мангистаускую область, где в нарушение закона в перинатальном центре уничтожили стеклопрепараты с данными.