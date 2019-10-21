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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:02

Просмотров: 543

Людмила Бюрабекова: В перинатальном центре Мангистау в нарушение закона уничтожили стеклопрепараты с данными

При проверке Министерства здравоохранения роддомов Казахстана на предмет смертности младенцев был установлен факт нарушения закона со стороны перинатального центра Мангистауской области. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Людмилу Бюрабекову, главу Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Фото ru.sputniknews.kz
В 2018 году 277 детей, умерших после рождения, записали мертворожденными, чтобы не портить статистику. Эти факты выявила проверка Минздрава после смерти младенца в перинатальном центре в Атырау, передает Tengrinews.kz.

- После происшествия в Атырауской области мы провели массовый анализ всех случаев мертворождения. В результате анализа мы выявили факты сокрытия 277 случаев ранней неонатальной младенческой смертности в 2018 году, - заявил Елжан Биртанов, министр здравоохранения.

Глава Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Людмила Бюрабекова пояснила, что были подняты все стеклопрепараты, которые сохранились в медучреждениях.

- Мы выявляли случаи, когда ребёнок умер, но он родился живым, но его «перекинули» в мертворожденные для улучшения статистических показателей. Данные показатели материнской и младенческой смертности есть в меморандумах между акимами и Минздравом. И в целом они влияют на конкурентоспособность страны. Чем выше показатель, тем хуже наши позиции в мировом рейтинге. Политика министерства - не скрывать никакие факты и показывать максимально правильную статистику и потом уже принимать системные меры по ее улучшению, - сообщила Бюрабекова в кулуарах Сената.

Данный анализ, по словам Людмилы Бюрабековой, не охватил только Мангистаускую область, где в нарушение закона в перинатальном центре уничтожили стеклопрепараты с данными.



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Комментарии ( 2 )

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Maik (Посетители) Сегодня, 17:57
Есть что скрывать......есть.

Sing birds sing.
 
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Manka (Посетители) Сегодня, 17:36
Данный анализ, по словам Людмилы Бюрабековой, не охватил только Мангистаускую область, где в нарушение закона в перинатальном центре уничтожили стеклопрепараты с данными.


Что теперь? И наши врачи решили уволиться?
 
 

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