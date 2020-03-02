С начала года в Актауском городском перинатальном центре с начала года родились 1 000 детей

Новые жители Актау. Фото из архива Lada.kz

В День благодарности (в первый день весны) в Актауском городском перинатальном центре родились семь малышей – шесть мальчиков и одна девочка.

Самый крупный ребёнок – мальчик - родился с весом 4 килограмма 620 граммов.



У 31-летней Ляззат Аскаровой это третий ребёнок в семье. Мальчик, которого назвали Ардак, родился после двух девочек.



- Девочки родились с весом 3,700 г и 5,050 г. Сын с весом 4, 620 г. Всех троих родила сама, без кесарева сечения. Спасибо врачам, всему медперсоналу, Лауре Исаевой, принимавшей роды, за профессионализм и чуткое отношение. Я сама медик, знаю, какую трудную работу они выполняют, - сказала Ляззат Аскарова.