«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 02 Марта
+6...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 381.1 KZT
  • €1 = 420.81 KZT
  • 1 RUB = 5.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:24

Просмотров: 102

С начала года в Актауском городском перинатальном центре с начала года родились 1 000 детей

С 1 января по 1 марта 2020 года в Актауском городском перинатальном центре родились 1 000 детей. До ровной цифры показатель дополнили новорожденные, появившиеся в первый день весны – 1 марта. Об этом рассказали в пресс-службе медицинской организации.

Новые жители Актау. Фото из архива Lada.kz
В День благодарности (в первый день весны) в Актауском городском перинатальном центре родились семь малышей – шесть мальчиков и одна девочка.
Самый крупный ребёнок – мальчик - родился с весом 4 килограмма 620 граммов.

У 31-летней Ляззат Аскаровой это третий ребёнок в семье. Мальчик, которого назвали Ардак, родился после двух девочек.

- Девочки родились с весом 3,700 г и 5,050 г. Сын с весом 4, 620 г. Всех троих родила сама, без кесарева сечения. Спасибо врачам, всему медперсоналу, Лауре Исаевой, принимавшей роды, за профессионализм и чуткое отношение. Я сама медик, знаю, какую трудную работу они выполняют, - сказала Ляззат Аскарова.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика