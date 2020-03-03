Волонтеры «Доброго магазина» просят жителей Актау помочь нуждающимся

Фото предоставлено Иманом Досмухамбетовым

В «Добром магазине» для нуждающихся идет сбор необходимых вещей.



Неравнодушные граждане могут принести в магазин взрослую и детскую одежду, постельное белье, продукты питания, игрушки, оргтехнику, ковровые покрытия и домашнюю утварь.



- Очень многим в области требуется помощь. Вещи разбирают очень быстро. Не оставайтесь в стороне. Все собранные вещи в эту субботу, 7 марта, в 10:00 будут раздаваться нуждающимся семьям. Все, кто хочет помочь людям, просим обращаться в наш «Добрый магазин», - сказал Иман Досмухамбетов.



«Добрый магазин» находится по адресу: 32В микрорайон, дом №12, цокольный этаж.



Телефон: 8 (702) 821 0650 (Иман).