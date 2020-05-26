В Мангистау планируют построить ещё один нефтеперерабатывающий завод

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По данным сайта LS, проект будет реализован казахстанской компанией. Его запуск намечен на II квартал 2021 года. Мощность завода составит 350 тысяч тонн дизельного топлива и бензина АИ-92, АИ-95 в год.
- Стоимость проекта – 12,1 миллиарда тенге. На предприятии планируют создать 200 рабочих мест, – сообщается на сайте LS.
Еще три подобных проекта планируют запустить в стране. Так, в Западно-Казахстанской области может появиться завод по глубокой переработке нефти стоимостью 420 миллионов долларов. В Туркестанской области строится нефтеперерабатывающий завод за 114 миллиардов тенге. Его мощность – 1 миллион тонн продукции в год. В Кызылординской области аналогичный проект оценивается в 4,1 миллиарда тенге. Мощность завода составит 300 тысяч тонн сырой нефти в год.
- Стоимость проекта – 12,1 миллиарда тенге. На предприятии планируют создать 200 рабочих мест, – сообщается на сайте LS.
Еще три подобных проекта планируют запустить в стране. Так, в Западно-Казахстанской области может появиться завод по глубокой переработке нефти стоимостью 420 миллионов долларов. В Туркестанской области строится нефтеперерабатывающий завод за 114 миллиардов тенге. Его мощность – 1 миллион тонн продукции в год. В Кызылординской области аналогичный проект оценивается в 4,1 миллиарда тенге. Мощность завода составит 300 тысяч тонн сырой нефти в год.