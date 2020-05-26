«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 26 Мая
+26...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 414.13 KZT
  • €1 = 451.4 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:12

Просмотров: 2310

В Мангистау планируют построить ещё один нефтеперерабатывающий завод

В Мангистауской области планируют построить комплекс по переработке углеводородного сырья за 12,1 миллиарда тенге. Работой будут обеспечены 200 человек. Об этом сообщается на сайте LS.

Фото zakon.kz
По данным сайта LS, проект будет реализован казахстанской компанией. Его запуск намечен на II квартал 2021 года. Мощность завода составит 350 тысяч тонн дизельного топлива и бензина АИ-92, АИ-95 в год.

- Стоимость проекта – 12,1 миллиарда тенге. На предприятии планируют создать 200 рабочих мест, – сообщается на сайте LS.

Еще три подобных проекта планируют запустить в стране. Так, в Западно-Казахстанской области может появиться завод по глубокой переработке нефти стоимостью 420 миллионов долларов. В Туркестанской области строится нефтеперерабатывающий завод за 114 миллиардов тенге. Его мощность – 1 миллион тонн продукции в год. В Кызылординской области аналогичный проект оценивается в 4,1 миллиарда тенге. Мощность завода составит 300 тысяч тонн сырой нефти в год.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 8 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
motor (Посетители) Сегодня, 13:24
ЕЩЕ ОДИН???
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
mer (Посетители) Сегодня, 13:05
Получается один завод работает, где то, на бумаге, ещё один бумажный проект на 12 млд. Отлично пилят..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • sakura.68
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:50
Комментарий удален за нарушение правил

Цитата: Василий Кравчук
один уже построили!

Ага! Об этом уже писали 5 лет назад! lol

https://www.inaktau.kz/news/1029030/neftepererabatyvausij-zavod-planiruut-postro
it-v-mangistau
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • sakura.68
 Eldar Karagadaev (Посетители) Сегодня, 12:48
Строить ничего не будут , очередной распил бабла

Позорбаев Ворсултан
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Asker2209 (Посетители) Сегодня, 12:33
как всегда планируют и ничего хорошего не строят
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Neo_454
  • sakura.68
 Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 12:33
?
(
один уже построили! dada
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Asker2209 (Посетители) Сегодня, 12:32
Как всегда фейковые новости, и как всегда ничего хорошего и полезного не построят
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Василий Кравчук
  • sakura.68
  • kolu411
 Имярек (Посетители) Сегодня, 12:26
Много раз говорил, 15-ть лет назад надо было строить НПЗ +товарный парк на 50резервуаров... А не раздаривать разработку и добычу Кашагана кому попало, ели отвоевали... Действительно
это черная дыра нефтедобывающей отрасли. Тысячи лет там нефть и за пару десятилетий никуда бы не делась...А сейчас 35-36 $ за баррель. Бюджет страны 40-45$. Откуда 12,1 миллиарда теньге, Зин???
Больше забот нет как планировать распил бюджета , и щеки от важности своей надувать...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Василий Кравчук
  • анжела
  • Neo_454
  • sakura.68
  • kolu411
  • bekenova
 tolk (Посетители) Сегодня, 12:15
Планировать - не значит построить.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика