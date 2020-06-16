«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 16 Июня
+32...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 403.68 KZT
  • €1 = 457.53 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:39

Просмотров: 976

В Мангистауской области коронавирусом заразились 69 врачей

Заболевшие медики лечили пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила Жамал Жаманбаева, руководитель управления здравоохранения Мангистауской области.

Ж. Жаманбаева, руководитель управления здравоохранения Мангистау
По данным Жамал Жаманбаевой, 29 врачей с коронавирусной инфекцией в настоящее время находятся в больнице. Еще 21 уже вылечился. Остальные 19 находятся под домашним наблюдением.

- Я призываю всех граждан строго соблюдать меры предосторожности. Есть люди, которые ходят на свадьбы и другие мероприятия. Это опасно для них и их близких. В закрытом помещении необходимо держать дистанцию и носить маску. Офисным работникам желательно переходить на дистанционную работу. С родственниками лучше говорить по телефону и по видеозвонку, чем навещать их. Важно чаще мыть лицо и руки, а также измерять температуру своего тела и членов семьи. Если вы испытываете слабость, головную боль, боль в горле или жар, немедленно обратитесь к врачу, - заключила Жамал Жаманбаева, руководитель управления здравоохранения Мангистауской области.

Всего в регионе зарегистрировано 379 случаев заболевания коронавирусом. Среди них 49 - дети до 14 лет. Зарегистрировано шесть пациентов, приехавших из-за рубежа, у 147 больных диагноз выявлен по самообращению. Еще 226 человек имели тесные контакты с ранее заболевшими пациентами.

- В настоящее время 66 человек проходят лечение в стационаре в Актау, 39 - в Бейнеуском районе и 39 - в Жанаозене. В провизорном стационаре Актау находятся 153 человека. В селе Шетпе проходят лечение четыре человека, в Жетыбае - четыре человека, 11 - в Жанозене и 59 - в Бейнеуском районе. В настоящее время инфекция регистрируется в основном через тесный контакт, - сказала глава областного управления здравоохранения.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Леська (Посетители) Сегодня, 18:37
Комментарий удален за нарушение правил
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
aman6586 (Посетители) Сегодня, 18:36
С бейнеу на садака, в бейнеу на садака. С Алматы и Астаны самолёт летает. Пока не введут ЧП на всей территории области и не поставят блок посты, карантин усилить надо. Вот тогда можно будет что-то сделать. А так это просто очковтирательство.
 
-1
  • Алдияр
 Не поддерживаю Поддерживаю
Леська (Посетители) Сегодня, 18:32
Комментарий удален за нарушение правил
 
-1
  • Заур
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Daisy
 Freeman81 (Посетители) Сегодня, 17:59
Комментарий удален за нарушение правил

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
-3
  • Daisy
  • Freeman81
  • Леська
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Eduard666
  • Kvazar
  • Multiverse
  • Заур
 Алдияр (Посетители) Сегодня, 17:44
Введите режим ЧП! Какое право имеет государство рисковать здоровьем граждан?

Как минимум должны быть усилены карантинные меры до сентября месяца!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика