В Мангистау доставили 45 кислородных концентраторов из России

В Мангистау прибыло 45 кислородных концентраторов из России.- 30 концентраторов уже переданы в руки врачей провизорного стационара областной больницы, пять аппаратов направили в Жанаозен, ещё по два аппарата будут распределены по пяти районам нашей области. От имени акимата области выражаем благодарность добродушным гражданам, которые вносят значительный вклад в борьбу с вирусом и поддерживают народ, - сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.