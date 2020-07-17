Результаты опроса! Более 80 процентов жителей Актау не смогли найти необходимые лекарства в аптеках

Результаты опроса в Telegram.

Результаты опроса «ВКонтакте».

Результаты опроса в Instagram.

Результаты опроса в Facebook.

Опрос среди пользователей Instagram, Telegram, «ВКонтакте» и Facebook был проведен вчера, 16 июля, и длился ровно сутки.В опросе приняли участие 4524 человека.Более 80 процентов из всех участников (3642 человека) не смогли найти нужные медикаменты в городских аптеках.Лишь 20 процентов пользователей (882 человека) ответили, что им удалось закупить необходимые лекарства.