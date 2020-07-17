Результаты опроса! Более 80 процентов жителей Актау не смогли найти необходимые лекарства в аптеках

Иллюстративное фото с сайта azh.kz
Опрос среди пользователей Instagram, Telegram, «ВКонтакте» и Facebook был проведен вчера, 16 июля, и длился ровно сутки.
В опросе приняли участие 4524 человека.
Более 80 процентов из всех участников (3642 человека) не смогли найти нужные медикаменты в городских аптеках.
Лишь 20 процентов пользователей (882 человека) ответили, что им удалось закупить необходимые лекарства.
В опросе приняли участие 4524 человека.
Результаты опроса в Telegram.
Результаты опроса «ВКонтакте».
Результаты опроса в Instagram.
Результаты опроса в Facebook.
Более 80 процентов из всех участников (3642 человека) не смогли найти нужные медикаменты в городских аптеках.
Лишь 20 процентов пользователей (882 человека) ответили, что им удалось закупить необходимые лекарства.