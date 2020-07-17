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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:33

Просмотров: 1372

Результаты опроса! Более 80 процентов жителей Актау не смогли найти необходимые лекарства в аптеках

Редакция Lada.kz провела опрос среди пользователей социальных сетей. По результатам опроса, более 80 процентов горожан не смогли приобрести необходимые лекарственные препараты в аптеках.

Иллюстративное фото с сайта azh.kz
Опрос среди пользователей Instagram, Telegram, «ВКонтакте» и Facebook был проведен вчера, 16 июля, и длился ровно сутки.

В опросе приняли участие 4524 человека.

Результаты опроса! Более 80 процентов жителей Актау не смогли найти необходимые лекарства в аптеках

Результаты опроса в Telegram.


Результаты опроса! Более 80 процентов жителей Актау не смогли найти необходимые лекарства в аптеках

Результаты опроса «ВКонтакте».


Результаты опроса! Более 80 процентов жителей Актау не смогли найти необходимые лекарства в аптеках

Результаты опроса в Instagram.


Результаты опроса! Более 80 процентов жителей Актау не смогли найти необходимые лекарства в аптеках

Результаты опроса в Facebook.


Более 80 процентов из всех участников (3642 человека) не смогли найти нужные медикаменты в городских аптеках.

Лишь 20 процентов пользователей (882 человека) ответили, что им удалось закупить необходимые лекарства.


 

Удалось ли Вам приобрести необходимые лекарства в городских аптеках?


Да - 1 (4,76%)

Нет - 20 (95,24%)



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Комментарии ( 2 )

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Рома (Посетители) Сегодня, 18:02
Аскорбинка (Витамин С) и ампициллин не было в аптеках по состоянию на 12.07.2020г. Правда я уже прикупилься, но констатирую факты.
В интернете имеется Витамин С, комбинированный с Цинком. Этот препарат убойные для мужского организма. Не надо говорить спасибо. Удачи!
 
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kolu411 (Посетители) Сегодня, 15:29
Что-то купили в одной что-то в другой. Цефтриаксон на недельный курс купили в двух аптеках и с рук. Ледокаин на тот же курс в двух аптеках. Но все это продолжалось неделю.
 
 

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