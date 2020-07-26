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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:43

Просмотров: 1212

В Актау откроют две школы и центр бокса

В рамках рабочей поездки аким области Серикбай Трумов посетил ряд строящихся социальных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Мангистауской области.

Фото предоставили в пресс-службе акимата Мангистауской области.
Строительство средней школы в жилом массиве «Шыгыс-1» началось в апреле 2020 года. Она рассчитана на 300 учащихся. Генеральным подрядчиком выступает ТОО «Актау НШ», технический надзор осуществляет ТОО «Мангистаукурылысинвест». Строительство школы финансируется за счёт республиканского бюджета. Сдать объект в эксплуатацию планируется к концу текущего года. Серикбай Трумов поручил подрядчикам качественно выполнять строительные работы и сдать объект в установленные сроки.

Возведение общеобразовательной средней школы в 34 микрорайоне, которая предназначена на 900 мест, началось в ноябре 2019 года. Генеральный подрядчиком является ОО «Ондасын Строй». Сдать объект в эксплуатацию планируется также к концу года. Глава региона поручил ответственным лицам вести тщательный и своевременный технический надзор.

В Актау откроют две школы и центр бокса


Также аким области побывал на строительной площадке многоквартирных жилых домов третьей очереди в 33 микрорайоне «Акку». Генподрядчиками выступают здесь три компании: ТОО «Каскор-СМУ», ТОО «Альянс Строй ЛТД-Р» и ТОО «Еврострой». Технический надзор осуществляет ТОО «Насихат Курылыс». Общая площадь жилых домов – 88 290,32 квадратных метра; общая площадь квартир – 53 438,28 квадратных метра; всего 670 квартир. Окончание строительства намечено на декабрь 2020 года. Глава региона поручил уделить особое внимание качеству, соблюдению строительных норм, а также установленным срокам.

В Актау откроют две школы и центр бокса


Кроме этого, Серикбай Трумов посетил спортивный комплекс «Центр Бокса» в 17 микрорайоне. Проект финансируется за счёт «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.». Заказчик - ​ТОО «Мангистаукурылысинвест». Генподрядчиком представлен ТОО «Темирстройсервис». Строительство нового спортивного комплекса началось в мае 2018 года. Помимо бокса, здесь можно будет заниматься и другими видами спорта, такими как дзюдо, тхэквондо, борьба и тяжелая атлетика. Вместимость объекта 1 500 человек. Сдача в эксплуатацию планируется в августе текущего года. Строительные работы практически завершены.

В Актау откроют две школы и центр бокса



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Комментарии ( 1 )

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asnural (Посетители) Сегодня, 14:34
Хоккейный каток кайда? Зачем мордобойные секции, хватает же их..
 
 

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