Десятки жителей Актау пришли проститься с мамой экс-начальника департамента полиции Мангистау

Бибижамал Аблазимова, как сообщает Ербол Едилов, скончалась в возрасте 79 лет. Мама бывшего начальника департамента полиции Мангистауской области Махсутхана Аблазимова и бизнесмена Бахаридина Аблазимова, по словам людей, была сострадательным человеком. Она оказывала помощь всем, кто нуждался в ней.Проститься с Бибижамал Аблазимовой, несмотря на ограничения в связи с коронавирусом, сегодня, 3 августа, пришли десятки людей. Толпу скорбящих сняли на видео очевидцы.Редакция Lada.kz ожидает комментарии от департамента полиции региона. Напомним, в области действует запрет на проведение массовых собраний, включая похороны и поминки.Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с тяжелой утратой.