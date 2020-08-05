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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:31

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На получение 42 500 тенге подали заявки 67 тысяч человек в Мангистау

Единовременная социальная выплата уже назначена 56 тысячам жителей региона. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил Асет Шопанов, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.

Фото из доступных источников
Реализация единовременной социальной выплаты по случаю потери дохода в связи с введением ограничительных мероприятий была начата в июле 2020 года. От жителей региона поступило 67 тысяч заявлений. Из них 17 тысяч заявлений поступили на рассмотрение в городские и районные штабы. Остальные обращения автоматически направлены в государственную корпорацию «Правительство для граждан».

Из поступивших в штабы 17 тысяч заявлений удовлетворено 9,5 тысячи и направлено в Государственную корпорацию «Правительство для граждан».

В связи с продлением ограничительных мероприятий вместо одной минимальной заработной платы выплачивается 1,5 минимальной заработной платы. Теперь же вместо 42 500 тенге будет выплачиваться 63 750 тенге.

Единовременную выплату могут получить:

1) работники, находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы. За исключением работников банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, государственных юридических лиц (кроме работников государственных предприятий на праве хозяйственного ведения), а также юридических лиц, сто процентов акций и долей участия в уставном капитале которых принадлежат государству).

Заявление на назначение единовременной выплаты этим гражданам подаётся работодателями. Работники самостоятельно не могут подать заявление.

2) индивидуальным предпринимателям;

3) лицам, занимающимся частной практикой (нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители и т.д.);

4) физическим лицам, получающим доходы по договорам гражданско-правового характера;

5) физическим лицам, являющимся плательщиками единого совокупного платежа (далее – плательщик ЕСП).

Кроме того, единовременная выплата не назначается лицам, у которых отсутствует факт полной потери дохода в связи с введением ограничительных мероприятий, в том числе:

1) в случае, если деятельность работодателя, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой, или юридического лица, с которым заключен договор гражданско-правового характера, не ограничена введением ограничительных мероприятий;

2) лицам, которые находятся в оплачиваемом ежегодном трудовом или в социальном отпуске, за исключением лиц, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы;

3) освобожденным от работы, в связи с введением простоя, в соответствии с трудовым законодательством;

4) плательщикам ЕСП, у которых отсутствует факт уплаты единого совокупного платежа в первом полугодии текущего года;

5) физическим лицам, получающим доходы от выполнения работ по договорам гражданско-правового характера, за которых отсутствует поступление обязательных пенсионных взносов в первом полугодии текущего года;

6) получателям пенсионных выплат, государственных пособий, адресной социальной помощи, получателям социальных выплат, выплачиваемых из фонда социального страхования, впервые уплатившим ЕСП в период ограничительных мероприятий;

7) лицам, находящимся на полном государственном обеспечении в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Заявление о назначении единовременной выплаты можно подать одним из следующих способов:

1) через веб-портал «Электронного правительства»;

2) через портал Enbek.kz;

3) через telegram-bot электронного правительства и портал 42500.enbek.kz;

4) мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.

Заявления на назначение единовременной выплаты принимаются до 1 сентября 2020 года.

В случае несоблюдения работодателем требований настоящих правил работник может обратиться в местный орган по инспекции труда.



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