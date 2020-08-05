На получение 42 500 тенге подали заявки 67 тысяч человек в Мангистау

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Реализация единовременной социальной выплаты по случаю потери дохода в связи с введением ограничительных мероприятий была начата в июле 2020 года. От жителей региона поступило 67 тысяч заявлений. Из них 17 тысяч заявлений поступили на рассмотрение в городские и районные штабы. Остальные обращения автоматически направлены в государственную корпорацию «Правительство для граждан».



Из поступивших в штабы 17 тысяч заявлений удовлетворено 9,5 тысячи и направлено в Государственную корпорацию «Правительство для граждан».



В связи с продлением ограничительных мероприятий вместо одной минимальной заработной платы выплачивается 1,5 минимальной заработной платы. Теперь же вместо 42 500 тенге будет выплачиваться 63 750 тенге.



Единовременную выплату могут получить:



1) работники, находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы. За исключением работников банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, государственных юридических лиц (кроме работников государственных предприятий на праве хозяйственного ведения), а также юридических лиц, сто процентов акций и долей участия в уставном капитале которых принадлежат государству).



Заявление на назначение единовременной выплаты этим гражданам подаётся работодателями. Работники самостоятельно не могут подать заявление.



2) индивидуальным предпринимателям;



3) лицам, занимающимся частной практикой (нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители и т.д.);



4) физическим лицам, получающим доходы по договорам гражданско-правового характера;



5) физическим лицам, являющимся плательщиками единого совокупного платежа (далее – плательщик ЕСП).



Кроме того, единовременная выплата не назначается лицам, у которых отсутствует факт полной потери дохода в связи с введением ограничительных мероприятий, в том числе:



1) в случае, если деятельность работодателя, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой, или юридического лица, с которым заключен договор гражданско-правового характера, не ограничена введением ограничительных мероприятий;



2) лицам, которые находятся в оплачиваемом ежегодном трудовом или в социальном отпуске, за исключением лиц, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы;



3) освобожденным от работы, в связи с введением простоя, в соответствии с трудовым законодательством;



4) плательщикам ЕСП, у которых отсутствует факт уплаты единого совокупного платежа в первом полугодии текущего года;



5) физическим лицам, получающим доходы от выполнения работ по договорам гражданско-правового характера, за которых отсутствует поступление обязательных пенсионных взносов в первом полугодии текущего года;



6) получателям пенсионных выплат, государственных пособий, адресной социальной помощи, получателям социальных выплат, выплачиваемых из фонда социального страхования, впервые уплатившим ЕСП в период ограничительных мероприятий;



7) лицам, находящимся на полном государственном обеспечении в учреждениях уголовно-исполнительной системы.



Заявление о назначении единовременной выплаты можно подать одним из следующих способов:



1) через веб-портал «Электронного правительства»;



2) через портал Enbek.kz;



3) через telegram-bot электронного правительства и портал 42500.enbek.kz;



4) мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.



Заявления на назначение единовременной выплаты принимаются до 1 сентября 2020 года.



В случае несоблюдения работодателем требований настоящих правил работник может обратиться в местный орган по инспекции труда.