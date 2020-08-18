В Жанаозена сняли на видео «человека-паука»

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Мангистауского «человека-паука» зовут Амандык Молдагулов. Уже через месяц ему исполнится 29 лет.
Как говорит сам Амандык, забираться на здания - это его хобби. Но прозвище «человек-паук» он получил ещё в детстве.
Один из последних подъёмов без какой-либо страховки мужчина совершил на четвёртый этаж одного из жилых домов в родном городе.
Какие подъёмы совершает мангистауский «человек-паук», можно посмотреть на его странице в Instagram.
Как говорит сам Амандык, забираться на здания - это его хобби. Но прозвище «человек-паук» он получил ещё в детстве.
Один из последних подъёмов без какой-либо страховки мужчина совершил на четвёртый этаж одного из жилых домов в родном городе.
- Я должен был учиться на каскадёра, а так хотел бы стать таинственным благодетелем, - улыбаясь, сказал Амандык.
Какие подъёмы совершает мангистауский «человек-паук», можно посмотреть на его странице в Instagram.
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