В Жанаозена сняли на видео «человека-паука»

- Я должен был учиться на каскадёра, а так хотел бы стать таинственным благодетелем, - улыбаясь, сказал Амандык.

Мангистауского «человека-паука» зовут Амандык Молдагулов . Уже через месяц ему исполнится 29 лет.Как говорит сам Амандык, забираться на здания - это его хобби. Но прозвище «человек-паук» он получил ещё в детстве.Один из последних подъёмов без какой-либо страховки мужчина совершил на четвёртый этаж одного из жилых домов в родном городе.Какие подъёмы совершает мангистауский «человек-паук», можно посмотреть на его странице в Instagram