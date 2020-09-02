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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:48

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Весь битум ушёл на дорогу к отелю Rixos! Акимат назвал причины долгого ремонта дорог в микрорайонах Актау

Жителей 7 микрорайона возмутил слишком долгий ремонт внутримикрорайонных дорог. По словам Нурбека Куншигарова, представителя подрядной организации ТОО «Актау+НШ», работы по комплексному благоустройству микрорайона начались ещё в июне, но асфальтобетонные смеси на дорожное покрытие они начали получать только на этой неделе.

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Инициативная группа жителей Актау встретилась с подрядной организацией, производящей работы по комплексному благоустройству 7 микрорайона. Собрание посетили и представители городского акимата.

Весь битум ушёл на дорогу к отелю Rixos! Акимат назвал причины долгого ремонта дорог в микрорайонах Актау


Никар Рафикова, президент общественного объединения «Мангистауское общество защиты прав потребителей», выразила недовольство тем, что ремонт дорог производится уже два месяца, а асфальта на них всё ещё нет.

- Ремонт начали, всё разрыли, а работы не ведутся. Не видно действий. Со стороны нескольких домов микрорайона ремонт вовсе не начался. Сейчас пойдут дожди, всё размоется. Такое ощущение, что подрядчики не справляются. Такая же ситуация во 2 микрорайоне - всё разрыто, пройти нельзя. Двое мужчин стоят с лопатами и не признаются, из какой они конторы. Информация скрывается. Да и вообще, перед тем, как производить работы по комплексному благоустройству - нужно посоветоваться с жителями микрорайона: провести публичные слушания, принять предложения от горожан. Делается-то всё для нас, не для галочки в документах. Вы поговорите с людьми, вам же потом будет легче работать. Мы налогоплательщики, и имеем на это право, - сказала Никар Рафикова.

Как пояснил Нурбек Куншигаров, представитель подрядной организации ТОО «Актау+НШ», причина долгого ремонта внутримикрорайонных дорог - недостаток асфальтобетонных смесей.

- Мы занимается работами по комплексному благоустройству только в 7 микрорайоне. На этой неделе мы планируем девять тысяч квадратных метров покрыть асфальтом. Была проблема - не было асфальта. У нас два завода по области, а работы много. Пока строили дорогу до нового отеля, до Акшукура - на нас не хватило. Людей у нас хватает. В данный момент работают 50 человек, - сообщил Нурбек Куншигаров.

Никар Рафикова также возмутилась тем, что ни в одном из шести микрорайонов, где ведутся работы по комплексному благоустройству, нет паспортов.

- У любого строительного объекта должен быть паспорт. В нём должны быть обозначены даты начала и конца работ, а также название подрядной организации. Этого, увы, нет, - сказал Никар Рафикова.

Ануар Туляков, главный специалист городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, отметил, что в микрорайоне ведётся не капитальный ремонт дорог, а всего лишь работы по комплексному благоустройству. По этой причине и отсутствуют паспорта объектов.

- Шесть микрорайонов ремонтируют на данный момент: это 2, 6, 7, 12, 26 и 27 микрорайоны. В мае заключили договоры с подрядчиками. В данный момент работы ведутся только по смете. Вопросы к подрядчику не имеют смысла - они работают по документации. Если их просят люди о чем-то во время ремонта - они делают. По поводу паспортов - это текущий ремонт, не капитальный, посему паспорт не требуется. Гарантия дороги - два года. Каждый год выделяются денежные средства на благоустройство города. Если дорога будет изнашиваться - её будут ремонтировать. Те работы, которые тут сейчас производят - это комплексное благоустройство. Около 350 миллионов выделили на 7 микрорайон. Вместе с детскими и спортивными площадками, дорогами и так далее - всё это будет ремонтироваться. Заявленная заказчиком сумма составляла 460 миллионов, - пояснил Ануар Туляков.



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