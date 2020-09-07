О второй волне коронавируса рассказали в Мангистауском облздраве

Жамал Жаманбева

По словам Жамал Жаманбаевой, управление здравоохранение региона готовится ко второй волне коронавирусной инфекции. По прогнозам всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), она ожидается в ноябре-декабре.



- Согласно прогнозам всемирной организации здравоохранения, примерно в ноябре-декабре будет вторая волна, то есть холодный сезон и сезон, когда активизируются другие острые вирусные инфекции. Поэтому населению нужно соблюдать меры личной безопасности. Если каждый человек будет соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование, порог эпидемии будет намного ниже и пик будет ниже, чем при несоблюдении мер безопасности. Каждый человек должен соблюдать личный карантин, чтобы избежать второй волны, - сказала Жамал Жаманбаева.



В Мангистауской области развернуты девять коронавирусных стационаров на базе областных, городских и районных больниц и поликлиник. В них на сегодняшний день созданы 160 коек, в том числе 43 реанимационных.



- На сегодняшний день в этих стационарах проходят лечение 111 пациентов, из них в крайне тяжелом состоянии находится один пациент, в тяжелом состоянии девять пациентов, остальные пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести и в удовлетворительном. Тяжесть состояния пациентов обусловлена сопутствующими заболеваниями: артериальная гипертензия, сахарный диабет, неврологические расстройства, а также дыхательная недостаточность. Все необходимое лечение пациенты получают в соответствии с протоколами диагностики и лечения, - сказала Жамал Жаманбаева.



Ко второй ожидаемой волне коронавирусной инфекции управление здравоохранения, по словам Жамал Жаманбаевой, имеет в резерве 1835 коек, в том числе 130 реанимационных коек. Они расположены на базе 11 медицинских организаций.



- Создан запас масок, респираторов, перчаток, средств индивидуальной защиты, термометров, аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов. По нашим подсчетам, этот запас должен обеспечить трехмесячную непрерывную работу медицинских стационаров. Это не значит, что через три месяца у нас ничего не будет. Это запас, который создан в случае возникновения такой же июньской-июльской ситуации, - отметила Жамал Жаманбаева.



Ожидается 1 октября поставка компьютерных томографов в село Бейнеу и двух аппаратов - в Мангистаускую областную больницу.



- Подготовлен кадровый резерв. На сегодня подготовлены 183 врача, дополнительная потребность в 75 врачах, в том числе в 16 реаниматологах. В связи с опасностью роста и началом второй волны пандемии, согласно расчету ВОЗ, 10% населения должны получить вакцинацию против гриппа. Соответственно, нами проведены расчеты и определена потребность в 100 тысяч дозах вакцин, 70 тысяч доз уже поступили на склады области. В этой связи областное управление здравоохранения просит население области особо обратить внимание на приближающийся сезон ОРВИ и важность проведения вакцинации против гриппа. В этот сезон эпидемии острых вирусных инфекций ожидаются следующие типы гриппа: «А» и «В» и, возможно, эти типы ОРВИ могут протекать тяжело, возможно также присоединение к ним коронавирусной инфекции, - сказала Жамал Жаманбаева.



Против гриппа будут бесплатно прививаться медицинские работники, часто болеющие дети старше шести месяцев, беременные женщины во 2 и 3 триместре беременности, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в детском доме, работники медико-социальной сферы, люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.



- У нас подготовлены палаты интенсивной терапии, запас противогриппозных препаратов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. Вакцинация начинается с 15 сентября. Тех, кто ей подлежит, пригласят участковые службы и будет назначено конкретное время, чтобы не допустить скопления людей. Необходимо строго соблюдать масочный режим, а также социальную дистанцию. Коронавирус не исчез, он существует, и высокий риск второй волны пандемии сохраняется. Всеми научными службами доказано, что соблюдение личного карантина - это залог безопасности самого человека и его близких, поэтому строго соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, не посещайте места скопления людей, берегите себя, - сказала Жамал Жаманбаева.