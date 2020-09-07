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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:09

Просмотров: 1306

О второй волне коронавируса рассказали в Мангистауском облздраве

В ноябре-декабре ожидается вторая волна коронавирусной инфекции. Она может совпасть с другими вирусными инфекционными заболеваниями, что осложнит ситуацию. Об этом и мерах профилактики на брифинге в центре общественных коммуникаций рассказала Жамал Жаманбаева, руководитель управления здравоохранения региона.

Жамал Жаманбева
По словам Жамал Жаманбаевой, управление здравоохранение региона готовится ко второй волне коронавирусной инфекции. По прогнозам всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), она ожидается в ноябре-декабре.

- Согласно прогнозам всемирной организации здравоохранения, примерно в ноябре-декабре будет вторая волна, то есть холодный сезон и сезон, когда активизируются другие острые вирусные инфекции. Поэтому населению нужно соблюдать меры личной безопасности. Если каждый человек будет соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование, порог эпидемии будет намного ниже и пик будет ниже, чем при несоблюдении мер безопасности. Каждый человек должен соблюдать личный карантин, чтобы избежать второй волны, - сказала Жамал Жаманбаева.

В Мангистауской области развернуты девять коронавирусных стационаров на базе областных, городских и районных больниц и поликлиник. В них на сегодняшний день созданы 160 коек, в том числе 43 реанимационных.

- На сегодняшний день в этих стационарах проходят лечение 111 пациентов, из них в крайне тяжелом состоянии находится один пациент, в тяжелом состоянии девять пациентов, остальные пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести и в удовлетворительном. Тяжесть состояния пациентов обусловлена сопутствующими заболеваниями: артериальная гипертензия, сахарный диабет, неврологические расстройства, а также дыхательная недостаточность. Все необходимое лечение пациенты получают в соответствии с протоколами диагностики и лечения, - сказала Жамал Жаманбаева.

Ко второй ожидаемой волне коронавирусной инфекции управление здравоохранения, по словам Жамал Жаманбаевой, имеет в резерве 1835 коек, в том числе 130 реанимационных коек. Они расположены на базе 11 медицинских организаций.

- Создан запас масок, респираторов, перчаток, средств индивидуальной защиты, термометров, аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов. По нашим подсчетам, этот запас должен обеспечить трехмесячную непрерывную работу медицинских стационаров. Это не значит, что через три месяца у нас ничего не будет. Это запас, который создан в случае возникновения такой же июньской-июльской ситуации, - отметила Жамал Жаманбаева.

Ожидается 1 октября поставка компьютерных томографов в село Бейнеу и двух аппаратов - в Мангистаускую областную больницу.

- Подготовлен кадровый резерв. На сегодня подготовлены 183 врача, дополнительная потребность в 75 врачах, в том числе в 16 реаниматологах. В связи с опасностью роста и началом второй волны пандемии, согласно расчету ВОЗ, 10% населения должны получить вакцинацию против гриппа. Соответственно, нами проведены расчеты и определена потребность в 100 тысяч дозах вакцин, 70 тысяч доз уже поступили на склады области. В этой связи областное управление здравоохранения просит население области особо обратить внимание на приближающийся сезон ОРВИ и важность проведения вакцинации против гриппа. В этот сезон эпидемии острых вирусных инфекций ожидаются следующие типы гриппа: «А» и «В» и, возможно, эти типы ОРВИ могут протекать тяжело, возможно также присоединение к ним коронавирусной инфекции, - сказала Жамал Жаманбаева.

Против гриппа будут бесплатно прививаться медицинские работники, часто болеющие дети старше шести месяцев, беременные женщины во 2 и 3 триместре беременности, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в детском доме, работники медико-социальной сферы, люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

- У нас подготовлены палаты интенсивной терапии, запас противогриппозных препаратов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. Вакцинация начинается с 15 сентября. Тех, кто ей подлежит, пригласят участковые службы и будет назначено конкретное время, чтобы не допустить скопления людей. Необходимо строго соблюдать масочный режим, а также социальную дистанцию. Коронавирус не исчез, он существует, и высокий риск второй волны пандемии сохраняется. Всеми научными службами доказано, что соблюдение личного карантина - это залог безопасности самого человека и его близких, поэтому строго соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, не посещайте места скопления людей, берегите себя, - сказала Жамал Жаманбаева.



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Комментарии ( 1 )

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Guz (Посетители) Сегодня, 18:05
Жамал без маски вы возможно выглядели бы лучше.
 
 

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