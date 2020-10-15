Аналитики:Услуги пассажирского воздушного транспорта в Мангистау подешевели на 24,7 процента

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По данным аналитиков Energyprom.kz, среди 17 регионов страны цены выросли лишь в четырёх: Западно-Казахстанской (на 36,1 процентов), Атырауской (на 13,1процентов), Карагандинской (на 5,6 процентов), и Костанайской (на 4,5 процента) областях.
Ещё в четырёх регионах цена осталась неизменной: в Акмолинской, Алматинской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.
Значительно упали цены в столице - на 36,5 процентов, Шымкенте - на 36,3 процента и Мангистауской области - на 24,7 процента.
- При этом авиакомпании в текущем «коронавирусном» году перевезли на 40 процентов меньше пассажиров, чем годом ранее. За январь–сентябрь 2020 года авиакомпании страны перевезли 3,8 миллиона человек — на 40,4 процента меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Непосредственно в сентябре авиаперевозки составляли 608,5 тысяч пассажиров — на 13,1 процентов больше по сравнению с августом текущего года, однако на 19,7 процентов меньше, чем в сентябре прошлого года, - сообщают аналитики сайта Energyprom.kz.
Пассажирооборот за девять месяцев составил 5,9 миллиарда пассажиро-километров (пкм), сократившись в 2,2 раза за год. В сентябре пассажирооборот составил 941,8 миллионов пкм — на 46,5 процентов больше, чем в августе, но на 35,5 процентов меньше, чем в сентябре прошлого года.
Международная ассоциация воздушного транспорта понизила свой прогноз перевозок на 2020 год. В настоящее время IATA ожидает, что в 2020-м трафик снизится на 66 процентов по сравнению с 2019 годом. Предыдущая оценка предполагала снижение на 63 процента. Спрос на пассажирские перевозки в августе продолжал сильно падать по сравнению с нормальным уровнем, пассажирооборот снизился на 75,3 процента по сравнению с августом 2019-го. Восстановление пассажирских авиаперевозок было остановлено в середине августа из-за возобновления государственных ограничений перед лицом новых вспышек COVID-19.
Грузоперевозки воздушным транспортом по итогам девяти месяцев составили 15,5 тысяч тонн — на 18,7 процента меньше, чем в прошлом году. В сентябре перевезли 2,5 тысяч тонн груза — на 18,2 процента больше, чем в августе.
Грузооборот за январь–сентябрь составил 39,2 миллиона ткм — на 33,7 процента меньше, чем в прошлом году. В сентябре грузооборот достиг 4,9 миллиона ткм — на 30,8 процента больше, чем в августе.
По итогам девяти месяцев доходы авиакомпании заметно уступили прошлогодним показателям: в денежном выражении сокращение составило 54,3 процента, до 135,8 миллиарда тенге. Такая отрицательная динамика наблюдается впервые за последние четыре года.
Для сравнения: в аналогичном периоде годом ранее показатель достигал 297,1 миллиарда тенге — плюс 14,2 процента к предыдущему году.
Ещё в четырёх регионах цена осталась неизменной: в Акмолинской, Алматинской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.
Значительно упали цены в столице - на 36,5 процентов, Шымкенте - на 36,3 процента и Мангистауской области - на 24,7 процента.
- При этом авиакомпании в текущем «коронавирусном» году перевезли на 40 процентов меньше пассажиров, чем годом ранее. За январь–сентябрь 2020 года авиакомпании страны перевезли 3,8 миллиона человек — на 40,4 процента меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Непосредственно в сентябре авиаперевозки составляли 608,5 тысяч пассажиров — на 13,1 процентов больше по сравнению с августом текущего года, однако на 19,7 процентов меньше, чем в сентябре прошлого года, - сообщают аналитики сайта Energyprom.kz.
Пассажирооборот за девять месяцев составил 5,9 миллиарда пассажиро-километров (пкм), сократившись в 2,2 раза за год. В сентябре пассажирооборот составил 941,8 миллионов пкм — на 46,5 процентов больше, чем в августе, но на 35,5 процентов меньше, чем в сентябре прошлого года.
Международная ассоциация воздушного транспорта понизила свой прогноз перевозок на 2020 год. В настоящее время IATA ожидает, что в 2020-м трафик снизится на 66 процентов по сравнению с 2019 годом. Предыдущая оценка предполагала снижение на 63 процента. Спрос на пассажирские перевозки в августе продолжал сильно падать по сравнению с нормальным уровнем, пассажирооборот снизился на 75,3 процента по сравнению с августом 2019-го. Восстановление пассажирских авиаперевозок было остановлено в середине августа из-за возобновления государственных ограничений перед лицом новых вспышек COVID-19.
Грузоперевозки воздушным транспортом по итогам девяти месяцев составили 15,5 тысяч тонн — на 18,7 процента меньше, чем в прошлом году. В сентябре перевезли 2,5 тысяч тонн груза — на 18,2 процента больше, чем в августе.
Грузооборот за январь–сентябрь составил 39,2 миллиона ткм — на 33,7 процента меньше, чем в прошлом году. В сентябре грузооборот достиг 4,9 миллиона ткм — на 30,8 процента больше, чем в августе.
По итогам девяти месяцев доходы авиакомпании заметно уступили прошлогодним показателям: в денежном выражении сокращение составило 54,3 процента, до 135,8 миллиарда тенге. Такая отрицательная динамика наблюдается впервые за последние четыре года.
Для сравнения: в аналогичном периоде годом ранее показатель достигал 297,1 миллиарда тенге — плюс 14,2 процента к предыдущему году.
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