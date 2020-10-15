«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 15 Октября
+17...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.87 KZT
  • €1 = 503.11 KZT
  • 1 RUB = 5.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:50

Просмотров: 9

Аналитики:Услуги пассажирского воздушного транспорта в Мангистау подешевели на 24,7 процента

В сентябре текущего года стоимость услуг пассажирского воздушного транспорта снизилась на 8,7 процента по сравнению с сентябрём прошлого года. Значительно упали цены в столице - на 36,5 процентов, Шымкенте - на 36,3 процента и Мангистауской области - на 24,7 процента. Об этом сообщает Energyprom.kz.

Иллюстрация к материалу
По данным аналитиков Energyprom.kz, среди 17 регионов страны цены выросли лишь в четырёх: Западно-Казахстанской (на 36,1 процентов), Атырауской (на 13,1процентов), Карагандинской (на 5,6 процентов), и Костанайской (на 4,5 процента) областях.

Ещё в четырёх регионах цена осталась неизменной: в Акмолинской, Алматинской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

Значительно упали цены в столице - на 36,5 процентов, Шымкенте - на 36,3 процента и Мангистауской области - на 24,7 процента.

Аналитики:Услуги пассажирского воздушного транспорта в Мангистау подешевели на 24,7 процента


- При этом авиакомпании в текущем «коронавирусном» году перевезли на 40 процентов меньше пассажиров, чем годом ранее. За январь–сентябрь 2020 года авиакомпании страны перевезли 3,8 миллиона человек — на 40,4 процента меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Непосредственно в сентябре авиаперевозки составляли 608,5 тысяч пассажиров — на 13,1 процентов больше по сравнению с августом текущего года, однако на 19,7 процентов меньше, чем в сентябре прошлого года, - сообщают аналитики сайта Energyprom.kz.

Пассажирооборот за девять месяцев составил 5,9 миллиарда пассажиро-километров (пкм), сократившись в 2,2 раза за год. В сентябре пассажирооборот составил 941,8 миллионов пкм — на 46,5 процентов больше, чем в августе, но на 35,5 процентов меньше, чем в сентябре прошлого года.

Международная ассоциация воздушного транспорта понизила свой прогноз перевозок на 2020 год. В настоящее время IATA ожидает, что в 2020-м трафик снизится на 66 процентов по сравнению с 2019 годом. Предыдущая оценка предполагала снижение на 63 процента. Спрос на пассажирские перевозки в августе продолжал сильно падать по сравнению с нормальным уровнем, пассажирооборот снизился на 75,3 процента по сравнению с августом 2019-го. Восстановление пассажирских авиаперевозок было остановлено в середине августа из-за возобновления государственных ограничений перед лицом новых вспышек COVID-19.

Грузоперевозки воздушным транспортом по итогам девяти месяцев составили 15,5 тысяч тонн — на 18,7 процента меньше, чем в прошлом году. В сентябре перевезли 2,5 тысяч тонн груза — на 18,2 процента больше, чем в августе.

Грузооборот за январь–сентябрь составил 39,2 миллиона ткм — на 33,7 процента меньше, чем в прошлом году. В сентябре грузооборот достиг 4,9 миллиона ткм — на 30,8 процента больше, чем в августе.

По итогам девяти месяцев доходы авиакомпании заметно уступили прошлогодним показателям: в денежном выражении сокращение составило 54,3 процента, до 135,8 миллиарда тенге. Такая отрицательная динамика наблюдается впервые за последние четыре года.

Для сравнения: в аналогичном периоде годом ранее показатель достигал 297,1 миллиарда тенге — плюс 14,2 процента к предыдущему году.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика