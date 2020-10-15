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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 14:22

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Депутат городского маслихата против закрытия спортивных секций в Актау

В Мангистауской области не столь тревожная эпидемиологическая ситуация, чтобы закрывать спортивные секции, заявил депутат городского маслихата Аббат Урисбаев. Также он рассказал, как проходят рейды с полицейскими, где стражи порядка проверяют только мелкие точки торговли, закрывая глаза на нарушения в крупных объектах бизнеса.

Иллюстративное фото
Депутат городского маслихата в Актау высказал свою точку зрения о решении главного санитарного врача закрыть спортивные секции в городе.

- Легче всего закрыть спортивные секции, чем обеспечить контроль, чтобы все посетители носили маски, соблюдали социальную дистанцию. А они всё взяли и закрыли вместо того, чтобы ограничить время работы секций или число посетителей. Я считаю, что здесь самая главная проблема в том, что акимат боится принимать ответственность. Тем более, что по статистике есть регионы, где ситуация хуже, но там спортивные секции не закрывают, - заявил Аббат Урисбаев.

Кроме этого, Аббат Урисбаев рассказал, о том как проходят рейды полицейских, которые проводят, чтобы выявить нарушения карантинного режима.

- Я сам участвовал в этих рейдах. На рейд идём, причём полицейские ходят в маленькие магазинчики, их напрягают. А я говорю, поехали в большие центры. А полиция не может туда войти, вы можете себе это представить?! У нас в Мангистау меньше всего зафиксировано нарушений карантинного режима, потому что все друг с другом договариваются, хотя у нас сплошь и рядом эти нарушения, - заявил депутат городского маслихата.

Ранее сообщалось, что в Мангистау приняли решение усилить карантинные меры по борьбе с коронавирусом. Министр здравоохранения объяснил усиление карантина в регионе высоким коэффициентом репродуктивности коронавируса, отметив, что в действиях властей нет никакой политической подоплёки.

В свою очередь, жители Актау категорично отреагировали на новость о введении двухнедельного карантина с 13 октября. Многие из них в социальных сетях выступили против закрытия спортивных залов. Отстоять права детей на занятия спортом намерены родители юных гимнастов в Актау. Мамы и папы уверены, что закрытие спортзалов негативно скажется на здоровье их детей. Тем временем, санитарный врач Мангистауской области отметил, что решение о закрытии спортзалов обсуждению не подлежит. По крайней мере, до конца октября.

Автор материала Диляра Искакова



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Комментарии ( 1 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:27
ух ты как своевременно депутан зашевелился! lol
то есть до того, как все поголовно стали возмущаться он сидел и не знал? и то, как ходил проверял тоже наверное не знал?
а теперь, когда уже не так страшно - раз все жители возмущены - можно и попиариться lol


тьфу мля, противно foo huh
 
 

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