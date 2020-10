В Мангистау спасли обессиленную и истощённую лошадь

View this post on Instagram

Как это было! Эти люди - Ангелы нашего города! @taniutatkach @aida_baitakova_official @sobaka_v_dom_aktau @bekpau_rassilya @zoo_lekar @mangystay_tjd @eugeniiamakarova @petrovalola330 Бригада мчс города Актау оперативный спасательный отряд номер 2! И другие неравнодушные люди, чьи аккаунты неизвестны! Вот на таких людях держится город! Воистину!