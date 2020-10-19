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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:10

Просмотров: 14

В Мангистау спасли обессиленную и истощённую лошадь

Спасательную операцию развернули поздно вечером 18 октября. Парнокопытное животное было обнаружено в районе базы отдыха и нуждалось в помощи.

Фото из открытых источников
По словам зоозащитников, скорее всего, животное заблудилось, а из-за отсутствия еды и воды совсем потеряло силы.
На помощь лошади пришли волонтёры, неравнодушные жители и спасатели Мангистау, которые развернули целую операцию помощи животному и его доставки к ветеринару.

- В 21:10 18 октября в 20 километрах от Актау на побережье базы отдыха «Stigl» истощённая лошадь лежала, не могла встать. По прибытию к месту вызова спасатели помогли поднять и положить лошадь в автомашину «Газель» и сдали её волонтерам. Спасатели отвезли лошадь в Акшукур к ветеринару, - рассказали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Сейчас лошадь, по словам зоозащитников, нуждается в серьёзном лечение. Животное находится под наблюдением специалистов.

- Хочется отдельно поблагодарить оперативно-спасательный отряд №2 департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, которые приняли вызов, оперативно приехали и были с нами до конца, помогли провести целую операцию по спасению лошади.

Хочется поблагодарить каждого водителя, который не проехал мимо и поддержал нас мужской силой. Благодаря нашим подписчикам мы собрали нужную сумму, чтобы нанять «Газель». Наши волонтёры нашли машину, на чём лошадь везти, скоординировали всё, спасибо всем, - рассказали зоозащитники.




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