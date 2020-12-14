Озеро Саура в Мангистау покрылось льдом

Фото из социальной сети
Жители Мангистауской области сообщают о том, что каньон и озеро Саура покрылись льдом.
Прозрачный лёд на Сауре - большая редкость. Местные жители и туристы получили уникальную возможность увидеть и запечатлеть новый вид озера.
Вот как выглядит каньон и озеро Саура летом.
Ранее сообщалось, что озеро Караколь, расположенное в пригороде Актау, где зимуют стаи редких водоплавающих птиц, покрылось льдом.
Прозрачный лёд на Сауре - большая редкость. Местные жители и туристы получили уникальную возможность увидеть и запечатлеть новый вид озера.
Вот как выглядит каньон и озеро Саура летом.
Ранее сообщалось, что озеро Караколь, расположенное в пригороде Актау, где зимуют стаи редких водоплавающих птиц, покрылось льдом.