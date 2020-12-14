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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 12:27

Просмотров: 805

Озеро Саура в Мангистау покрылось льдом

Каньон и озеро Саура, которое называют «Жемчужиной» полуострова, покрылось льдом. В социальных сетях жители Мангистауской области делятся фотографиями с этого живописного места.

Фото из социальной сети
Жители Мангистауской области сообщают о том, что каньон и озеро Саура покрылись льдом.

Озеро Саура в Мангистау покрылось льдом


Прозрачный лёд на Сауре - большая редкость. Местные жители и туристы получили уникальную возможность увидеть и запечатлеть новый вид озера.



Вот как выглядит каньон и озеро Саура летом.

Озеро Саура в Мангистау покрылось льдом


Ранее сообщалось, что озеро Караколь, расположенное в пригороде Актау, где зимуют стаи редких водоплавающих птиц, покрылось льдом.



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Комментарии ( 3 )

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 Эшметова Светлана (Главные редакторы) Сегодня, 12:45
Абвгд,
касым,

Редакция занимается этой важной для жителей темой.

контент-редактор
 
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 касым (Посетители) Сегодня, 12:37
Лада сделайте пжл еще раз официальный запрос в обл.администрацию можете непосредственное самому Трумову благо закон о СМИ вам это позволяет, в антимонопольный комитет, в комитет ГД и тд и тп., так воспользуйтесь своими правами и возможностями. Доведите до конца и народ будет вашей газете благодарен и рейтинг ваш повыситься.
 
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 Абвгд (Посетители) Сегодня, 12:30
Какая новость блин. Тут проблема заправиться газом.
Акимат, что за фигня вообще, для чего вы там сидите?
 
 

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