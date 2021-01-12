Новых случаев коронавируса не зафиксировали в Мангистау

Иллюстративное фото с сайта newtimes.kz
В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировали 692 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
В Мангистауской области, как передаёт coronavirus2020.kz, новых фактов заражения CoVID-19 не выявили.
Всего с начала пандемии выявили 3810 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Выздоровели 3650 пациентов. Умерли от болезни 56 человек.
В Мангистауской области, как передаёт coronavirus2020.kz, новых фактов заражения CoVID-19 не выявили.
Всего с начала пандемии выявили 3810 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Выздоровели 3650 пациентов. Умерли от болезни 56 человек.
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