Газиз Надуев: У получивших вакцину от Covid-19 медиков побочных эффектов не обнаружено

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Прививки вакциной «Спутник V» проводились с 3 по 8 февраля в Актауской городской поликлинике №2. В результате были привиты 125 медицинских работников. Осложнений и реакций после вакцинации не зарегистрировано. Все вакцинированные будут находиться под медицинским наблюдением в течение трех дней, сообщил главный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев.
Для вакцинации населения в Мангистауской области открыты десять прививочных кабинетов. В Актау находятся два кабинета, в Жанаозене – три, и по одному в каждом из районов региона.
По плану, первыми вакцину от коронавируса должны получить медицинские работники, которые работают непосредственно с пациентами с коронавирусом. С 1 марта вакцину начнут получать остальные медработники и учителя, а с начала апреля планируется начать прививать педагогов школ-интернатов, дошкольных учреждений, а также студентов и людей с хроническими заболеваниями.
Для привитых будет создаваться специальный электронный паспорт. На первых этапах вакцинации будет использоваться российская вакцина «Спутник V», а в дальнейшем планируется переход на вакцину QazCovid-in. В настоящий момент она проходит третий этап клинических исследований, который планируется завершить в июне.
Всего в Мангистауской области с 27 марта 2020 года по 9 февраля 2021 года зарегистрировано 4127 случаев коронавирусной инфекции. Из них с жалобами – 1448 (35%), без жалоб – 2679 (65%) случаев.
Для вакцинации населения в Мангистауской области открыты десять прививочных кабинетов. В Актау находятся два кабинета, в Жанаозене – три, и по одному в каждом из районов региона.
По плану, первыми вакцину от коронавируса должны получить медицинские работники, которые работают непосредственно с пациентами с коронавирусом. С 1 марта вакцину начнут получать остальные медработники и учителя, а с начала апреля планируется начать прививать педагогов школ-интернатов, дошкольных учреждений, а также студентов и людей с хроническими заболеваниями.
Для привитых будет создаваться специальный электронный паспорт. На первых этапах вакцинации будет использоваться российская вакцина «Спутник V», а в дальнейшем планируется переход на вакцину QazCovid-in. В настоящий момент она проходит третий этап клинических исследований, который планируется завершить в июне.
Всего в Мангистауской области с 27 марта 2020 года по 9 февраля 2021 года зарегистрировано 4127 случаев коронавирусной инфекции. Из них с жалобами – 1448 (35%), без жалоб – 2679 (65%) случаев.