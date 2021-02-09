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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 16:27

Просмотров: 407

Газиз Надуев: У получивших вакцину от Covid-19 медиков побочных эффектов не обнаружено

В Мангистауской области вакцину от коронавируса получили 125 медицинских работников. Ни у кого из них побочных эффектов нет. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Газиз Надуев.

Иллюстративное фото
Прививки вакциной «Спутник V» проводились с 3 по 8 февраля в Актауской городской поликлинике №2. В результате были привиты 125 медицинских работников. Осложнений и реакций после вакцинации не зарегистрировано. Все вакцинированные будут находиться под медицинским наблюдением в течение трех дней, сообщил главный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев.

Для вакцинации населения в Мангистауской области открыты десять прививочных кабинетов. В Актау находятся два кабинета, в Жанаозене – три, и по одному в каждом из районов региона.

По плану, первыми вакцину от коронавируса должны получить медицинские работники, которые работают непосредственно с пациентами с коронавирусом. С 1 марта вакцину начнут получать остальные медработники и учителя, а с начала апреля планируется начать прививать педагогов школ-интернатов, дошкольных учреждений, а также студентов и людей с хроническими заболеваниями.

Для привитых будет создаваться специальный электронный паспорт. На первых этапах вакцинации будет использоваться российская вакцина «Спутник V», а в дальнейшем планируется переход на вакцину QazCovid-in. В настоящий момент она проходит третий этап клинических исследований, который планируется завершить в июне.

Всего в Мангистауской области с 27 марта 2020 года по 9 февраля 2021 года зарегистрировано 4127 случаев коронавирусной инфекции. Из них с жалобами – 1448 (35%), без жалоб – 2679 (65%) случаев.



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Комментарии ( 2 )

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bekenova (Посетители) Сегодня, 16:52
как можно получить вакцину? платно или бесплатно?
 
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Око (Посетители) Сегодня, 16:41
Побочек ладно, а антитела то появились?

всё вижу
 
 

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