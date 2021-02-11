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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 16:34

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В акимате озвучили стоимость строительства дороги от гостиницы Rixos до аэропорта Актау

Начаты работы по реконструкции дороги Актау - Форт-Шевченко, которая затронет участок от отеля Rixos до аэропорта Актау. Договорная сумма этого проекта составляет 11 миллиардов 227 миллионов тенге. Работы должны завершить в конце июня 2021 года. Об этом сообщили в акимате Мангистауской области.

Строительные работы по реконструкции дороги, которая ведёт от отеля Rixos до аэропорта
В акимате Мангистауской области рассказали о строительных работах по реконструкции двух дорог.

Одна дорога начинается от автоцентра Honda до Т-образного перекрёстка села Умирзак. Протяжённость дороги составляет 4,5 км. Договорная сумма проекта составляет 1 миллиард 867 миллионов тенге.

Также ведутся работы по реконструкции дороги Актау - Форт-Шевченко, которая затронет участок от отеля Rixos до аэропорта.

- Договорная сумма проекта по строительству этой дороги составляет 11 миллиардов 227 миллионов тенге. Работы будут финансироваться за счёт средств республиканского и местного бюджетов. Ввод в эксплуатацию вышеуказанных проектов планируется в конце июня текущего года, - сообщается в ответе на запрос Lada.kz акимата Мангистауской области.

Подрядной организацией проекта «Реконструкция автомобильной дороги от автоцентра Hondа до Т-образного перекрёстка села Умирзак в Актау является ТОО «Акжол курылыс», технический надзор осуществляет ТОО «Аскосервис Шетпе», авторский надзор – ТОО «Мунайгазпроект-Сервис».

Подрядной организацией проекта «Актау - Форт-Шевченко» является ТОО «Акжол курылыс», технический надзор осуществляет ТОО «Аскосервис Шетпе», авторский надзор – ТОО «НИПиЭ Апогей».

В акимате озвучили стоимость строительства дороги от гостиницы Rixos до аэропорта Актау

В акимате озвучили стоимость строительства дороги от гостиницы Rixos до аэропорта Актау

В акимате озвучили стоимость строительства дороги от гостиницы Rixos до аэропорта Актау

В акимате озвучили стоимость строительства дороги от гостиницы Rixos до аэропорта Актау


В акимате озвучили стоимость строительства дороги от гостиницы Rixos до аэропорта Актау


Ситуационная схема дороги Актау - Форт-Шевченко


Авторы: Диляра Искакова, Сергей Кораблёв



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