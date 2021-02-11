В акимате озвучили стоимость строительства дороги от гостиницы Rixos до аэропорта Актау

Ситуационная схема дороги Актау - Форт-Шевченко

В акимате Мангистауской области рассказали о строительных работах по реконструкции двух дорог.Одна дорога начинается от автоцентра Honda до Т-образного перекрёстка села Умирзак. Протяжённость дороги составляет 4,5 км. Договорная сумма проекта составляет 1 миллиард 867 миллионов тенге.Также ведутся работы по реконструкции дороги Актау - Форт-Шевченко, которая затронет участок от отеля Rixos до аэропорта.- Договорная сумма проекта по строительству этой дороги составляет 11 миллиардов 227 миллионов тенге. Работы будут финансироваться за счёт средств республиканского и местного бюджетов. Ввод в эксплуатацию вышеуказанных проектов планируется в конце июня текущего года, - сообщается в ответе на запрос Lada.kz акимата Мангистауской области.Подрядной организацией проекта «Реконструкция автомобильной дороги от автоцентра Hondа до Т-образного перекрёстка села Умирзак в Актау является ТОО «Акжол курылыс», технический надзор осуществляет ТОО «Аскосервис Шетпе», авторский надзор – ТОО «Мунайгазпроект-Сервис».Подрядной организацией проекта «Актау - Форт-Шевченко» является ТОО «Акжол курылыс», технический надзор осуществляет ТОО «Аскосервис Шетпе», авторский надзор – ТОО «НИПиЭ Апогей».