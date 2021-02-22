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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 19:16

Просмотров: 16

#ЭмирЖиви: Автофлешмоб в поддержку больного мальчика прошёл в Актау

Для сбора денег на лечение полуторагодовалого Эмира Шахмарова в Актау провели благотворительный автомобильный флешмоб. У мальчика в возрасте года и шести месяцев диагностировали спинально-мышечную атрофию второго типа. На жизненно необходимое ему лекарство необходимо собрать почти 1 миллиард тенге.

Фото предоставили участники флешмоба
Благотворительный автофлешмоб для сбора средств Эмиру Шахмарову прошёл 20 февраля. Несколько десятков машин выстроились в надпись «#ЭмирЖиви» возле гипермаркета «Дина» в 33 микрорайоне.



В возрасте года и шести месяцев у Эмира Шахмарова диагностировали спинально-мышечную атрофию (СМА) второго типа. Сейчас его родители собирают средства на генную терапию препаратом Zolgensma – для лечения нужна только одна инъекция, но она стоит почти 1 миллиард тенге.

СМА — это прогрессирующее генное заболевание, которое постепенно приводит к атрофии всех мышц тела. Без лечения большинство детей с таким диагнозом оказываются прикованы к инвалидной коляске к возрасту двух-трёх лет. Заболевание часто приводит к смерти в раннем возрасте от осложнений дыхания.

Родители мальчика надеются привлечь как можно больше людей, чтобы спасти сына. Они создали сайт, где собрана вся необходимая информация о нужной материальной помощи.

Реквизиты для помощи:

Карта Kaspi Bank: 5169 4971 4460 6583
По номеру телефона: +7(771)-483-75-55 (Давлеткалиева Сабина, мама Эмира)

Карта Сбербанка: 4263 4333 3483 6340
По номеру телефона: +7(771)-483-75-55 (Давлеткалиева Сабина)

Карта Halyk Bank: 4405 6397 1084 2392
По номеру телефона: +7(771)-483-75-55 (Давлеткалиева Сабина)

Карта Bank CentreCredit: 4899 9333 3355 9357
По номеру телефона: +7(705)-328-06-63 (Шахмаров Талех, папа Эмира)

Ссылка на GoFundMe (международная платформа для сбора средств)

Ссылка на PayPal (Shakhmarov Talekh)

Для юридических лиц:

Общественный фонд «Адам бол»
Республика Казахстан, ЗКО Бурлинский район
г.Аксай, 5 мкр, 6 дом, 16 квартира
Тел.: 8 (7112) 54-40-65
БИН: 200140024051
БИК: KCJBKZKX
IBAN: KZ528562203107722001
Фил. AO «Банк Центр Кредит»

Напомним, в 2020 году жители Актау помогли собрать такую же сумму для девятимесячного Димы Тишунина, у которого обнаружили СМА первого типа.



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