Ривьера по-нашему! Половина высаженных тополей напротив ЖК «Green Park» погибла

Фото Рашида Исмагилова
На сегодня, 20 мая, из числа высаженных тополей половина саженцев засохла.
Напомним, внезапную посадку деревьев в сентябре 2020 года горожане объяснили скорым визитом высокопоставленных лиц.
В городском акимате сообщили, что посадка деревьев осуществлялась по намеченному плану.
Напомним, внезапную посадку деревьев в сентябре 2020 года горожане объяснили скорым визитом высокопоставленных лиц.
В городском акимате сообщили, что посадка деревьев осуществлялась по намеченному плану.
Оставьте свой комментарий первым.