Мангистауские гимнастки привезли награды с чемпионата страны

В Шымкенте 24 мая завершился чемпионат страны по художественной и эстетической групповой гимнастике. Соревнования проходили среди воспитанников детско-юношеских спортивных школ, специализированных ДЮСШ, интернатов и клубов.Спортивную честь Мангистауской области защищали воспитанницы специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас Батыр».- Гимнастки федерации художественной и эстетической гимнастики Мангистауской области, членами которой являются спортсмены СДЮСШ «Жас Батыр» ( Актау) и ДЮСШ-2 (Жанаозен), выступили достойно! Наши спортсменки вошли в десятку лучших по программе кандидата в мастера спорта в индивидуальной программе, заняв седьмое место. Девочки уступили только командам из Шымкента и Нур-Султана. По первому разряду вошли в 20 лучших, став 13, - рассказали в федерации.В групповых упражнениях по программе КМС наши спортсменки вошли в 20 лучших, став 18 среди 42 команд.По эстетической групповой гимнастике спортсмены СДЮСШ «Жас Батыр» и ДЮСШ-2 Жанаозена заняли пятое место в возрастной категории 12-14 лет и восьмое место в категории 8-10 лет.- Буквально пять лет назад о гимнастике в Мангистауской области никто не знал, с открытием ОО «Федерации по художественной и эстетической гимнастике Мангистауской области» дела пошли в гору. Если в 2017 году спортсмены были в конце списка, то сейчас, по истечению четырех лет, они попали в десятку лучших, - отметили в федерации.