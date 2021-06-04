За сутки в Мангистау зарегистрировано 44 случая заражения COVID-19

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За минувшие 24 часа в Мангистауской области выявлено 44 новых случая заражения COVID-19.



Максимальное количество заболевших по стране зарегистрировано в Нур-Султане – 222 человека. Вместе с тем от недуга за сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 1586 человек.



На 4 июня в Казахстане зафиксированы 103 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. Из них 7 случаев закончились летальным исходом и 12 человек выздоровели. Всего с 1 августа в стране зарегистрировано 55 580 заболевших пневмонией, летальных случаев - 927, выздоровевших - 51 469.