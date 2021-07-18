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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 22:26

Просмотров: 208

Возвести мини-парк пообещало руководство цементного завода в пригороде Актау

Жители жилого массива «Рауан» встретились с руководством цеха по изготовлению бетонных изделий и пришли к компромиссу.

Проект мини-парка представили в областном акимате
Руководство завода заверило жителей, что обязуется построить мини-парк рядом с жилым массивом.

Возвести мини-парк пообещало руководство цементного завода в пригороде Актау


Собравшимся жителям показали проект будущего мини-парка.

Возвести мини-парк пообещало руководство цементного завода в пригороде Актау


На нём представлена инсталляция «I love Rauan», прогулочная зона и беседки.

Возвести мини-парк пообещало руководство цементного завода в пригороде Актау


Также предусмотрена детская игровая площадка и футбольное поле.

Возвести мини-парк пообещало руководство цементного завода в пригороде Актау


Жители одобрили данный проект.

Возвести мини-парк пообещало руководство цементного завода в пригороде Актау


Работы по благоустройству начнутся в конце июля.

Возвести мини-парк пообещало руководство цементного завода в пригороде Актау


Напомним, жители жилого массива «Рауан» были обеспокоены строительством цементного завода.

Возвести мини-парк пообещало руководство цементного завода в пригороде Актау



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