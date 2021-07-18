Возвести мини-парк пообещало руководство цементного завода в пригороде Актау

Руководство завода заверило жителей, что обязуется построить мини-парк рядом с жилым массивом.Собравшимся жителям показали проект будущего мини-парка.На нём представлена инсталляция «I love Rauan», прогулочная зона и беседки.Также предусмотрена детская игровая площадка и футбольное поле.Жители одобрили данный проект.Работы по благоустройству начнутся в конце июля.Напомним, жители жилого массива «Рауан» были обеспокоены строительством цементного завода.