Возвести мини-парк пообещало руководство цементного завода в пригороде Актау

Проект мини-парка представили в областном акимате
Руководство завода заверило жителей, что обязуется построить мини-парк рядом с жилым массивом.
Собравшимся жителям показали проект будущего мини-парка.
На нём представлена инсталляция «I love Rauan», прогулочная зона и беседки.
Также предусмотрена детская игровая площадка и футбольное поле.
Жители одобрили данный проект.
Работы по благоустройству начнутся в конце июля.
Напомним, жители жилого массива «Рауан» были обеспокоены строительством цементного завода.
Собравшимся жителям показали проект будущего мини-парка.
На нём представлена инсталляция «I love Rauan», прогулочная зона и беседки.
Также предусмотрена детская игровая площадка и футбольное поле.
Жители одобрили данный проект.
Работы по благоустройству начнутся в конце июля.
Напомним, жители жилого массива «Рауан» были обеспокоены строительством цементного завода.
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