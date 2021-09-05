Коронавирусом заболели 219 человек в Мангистау

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По состоянию на 5 сентября в регионе зафиксировано 219 новых случаев коронавируса и 281 факт выздоровления.



Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 1169 заражений. На втором месте Карагандинская область - 504 заболевших с положительными ПЦР на коронавирусную инфекцию, замыкает тройку Алматинская область. Там коронавирус подтвердился у 327 человек.



С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 21 047 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 16 353 человека.



Мангистау остаётся аутсайдером по темпам вакцинации. Так, I-м компонентом провакцинированы 143 852 человека, II-м компонентом - 110 481 человек.



Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 5 сентября, наш регион остаётся в «красной» зоне наряду с городами Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областями.



В «жёлтой» зоне Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.



В «зелёной» зоне по-прежнему только Туркестанская область.