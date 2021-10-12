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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:56

Просмотров: 615

Если звёзды зажигают - значит это кому-нибудь нужно! В Актау установили инстоляцию «Звездное небо» за 43 миллиона бюджетных денег

Инсталляцию декоративного освещения «Звездное небо» установили в 12 микрорайоне от флагштока до памятника «Тобаниязу».

Кадр видео
В Актау установили инсталляцию декоративного освещения «Звездное небо» длиной 50 метров.



Установкой занималась компания ТОО «Clover media group», ставшая победителем государственных закупок.

На сайте государственных закупок Республики Казахстан сообщается, что коммунальное государственное учреждение «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» объявило тендер на услуги по установки устройства декоративный светодиодный освещения «Звездная небо». Из бюджета на это было предусмотрено 38 742 415 тенге.

Если звёзды зажигают - значит это кому-нибудь нужно! В Актау установили инстоляцию «Звездное небо» за 43 миллиона бюджетных денег


По данным сайта inbusiness.kz, городской отдел ЖКХ заключил договор о соответствующей работе с ТОО «Clover media group» на 43 391 504,80 тенге с учетом НДС.

Напомним, что в Актау также установят инсталляцию «Цветочное поле» площадью 200 квадратных метров вдоль дороги, напротив здания акимата области, декоративные малые архитектурные формы «Качели трио» и «Современная юрта».



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Комментарии ( 1 )

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Nezhniy (Посетители) Сегодня, 16:28
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