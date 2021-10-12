Если звёзды зажигают - значит это кому-нибудь нужно! В Актау установили инстоляцию «Звездное небо» за 43 миллиона бюджетных денег

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В Актау установили инсталляцию декоративного освещения «Звездное небо» длиной 50 метров.
Установкой занималась компания ТОО «Clover media group», ставшая победителем государственных закупок.
На сайте государственных закупок Республики Казахстан сообщается, что коммунальное государственное учреждение «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» объявило тендер на услуги по установки устройства декоративный светодиодный освещения «Звездная небо». Из бюджета на это было предусмотрено 38 742 415 тенге.
По данным сайта inbusiness.kz, городской отдел ЖКХ заключил договор о соответствующей работе с ТОО «Clover media group» на 43 391 504,80 тенге с учетом НДС.
Напомним, что в Актау также установят инсталляцию «Цветочное поле» площадью 200 квадратных метров вдоль дороги, напротив здания акимата области, декоративные малые архитектурные формы «Качели трио» и «Современная юрта».
Установкой занималась компания ТОО «Clover media group», ставшая победителем государственных закупок.
На сайте государственных закупок Республики Казахстан сообщается, что коммунальное государственное учреждение «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» объявило тендер на услуги по установки устройства декоративный светодиодный освещения «Звездная небо». Из бюджета на это было предусмотрено 38 742 415 тенге.
По данным сайта inbusiness.kz, городской отдел ЖКХ заключил договор о соответствующей работе с ТОО «Clover media group» на 43 391 504,80 тенге с учетом НДС.
Напомним, что в Актау также установят инсталляцию «Цветочное поле» площадью 200 квадратных метров вдоль дороги, напротив здания акимата области, декоративные малые архитектурные формы «Качели трио» и «Современная юрта».