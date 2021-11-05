В полиции Мангистау прокомментировали законность переносных скоростемеров в населенных пунктах

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Приказом МВД РК в населенных пунктах запрещено устанавливать данное устройство. Однако по причине того, что некоторые зоны является опасными и, в частности, на одной из таких зон за последнее время зарегистрировано несколько дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, руководством департамента полиции было принято решение об установке.
- За десять дней в результате дорожно-транспортных происшествий в этой же местности погибли четыре человека. Данное устройство установлено с 17 октября, с этого времени дорожно-транспортных происшествий на данном участке не зарегистрировано. Главная цель - предотвращение дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев, - сообщили в департаменте полиции Мангистау.
Напомним, в рубрике «Народные новости» опубликована заметка с вопросом о законности установки переносных скоростемеров.
Запрет на использование скоростемеров в населенных пунктах был принят в 2019 году.
- За десять дней в результате дорожно-транспортных происшествий в этой же местности погибли четыре человека. Данное устройство установлено с 17 октября, с этого времени дорожно-транспортных происшествий на данном участке не зарегистрировано. Главная цель - предотвращение дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев, - сообщили в департаменте полиции Мангистау.
Напомним, в рубрике «Народные новости» опубликована заметка с вопросом о законности установки переносных скоростемеров.
Запрет на использование скоростемеров в населенных пунктах был принят в 2019 году.