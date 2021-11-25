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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:09

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О будущих резальтатах в решении проблемы дефицита питьевой воды рассказал аким Мангистау

Сегодня, 25 ноября, на брифинге в Службе центральных коммуникаций аким Мангистауской области Нурлан Ногаев рассказал о предпринимаемых мерах местным исполнительным органам для решения проблемы дефицита питьевой воды в регионе.

Иллюстративное фото
По данным главы региона, в связи с развитием области и интенсивным ростом населения с каждым годом увеличивается потребность в обеспечении питьевой водой.

На сегодняшний день регион потребляет 150 тысяч кубометров воды в сутки. В летний период наблюдается дефицит 51 тысячи кубометров воды. Предполагается, что к 2025 году потребность в воде достигнет 250-260 тысяч кубометров. В рамках исполнения поручения президента по обеспечению населения чистой питьевой водой в области до 2025 года планируется реализовать девять проектов общей мощностью опреснения воды 286 тысяч кубометров.

- В этом году на месторождении Каражанбас будет запущен опреснительный завод мощностью 17 тысяч кубометров воды в сутки. Стоимость инвестиционного проекта - 21,4 миллиарда тенге. После ввода завода в эксплуатацию 10 тысяч кубометров воды, поступающих по водопроводу «Астрахань-Мангистау», будут перенаправлены в Жанаозен, сегла Бейнеу и Жетыбай, - сказал Нурлан Ногаев.

Также, по словам главы региона, уже начат второй этап увеличения мощности опреснительного завода «Каспий» с 20 тысяч до 40 тысяч кубометров. Эти работы будут завершены в 2022 году. Местные исполнительные органы намерены довести объём производимой заводом воды до 100 тысяч кубометров в сутки. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на реализацию третьего этапа.

Для решения обеспечения водой города Жанаозен в районе Кендерли строится опреснительный завод мощностью 50 тысяч кубометров воды в сутки. Проект, реализуемый компанией «КазМунайГаз», планируется запустить в эксплуатацию в 2024 году.

- На территории компании «МАЭК-Казатомпром» будет построена опреснительная установка мощностью 24 тысячи кубометров воды в сутки. В Форт-Шевченко будет построена установка мощностью пять тысяч кубометров воды в сутки, в сёлах Акшукур и Сайин-Шапагатов - мощностью 10 тысяч кубометров воды в сутки. А в селе Боранкул Бейнеуского района планируется строительство завода по производству 80 тысяч кубометров воды в сутки. Начато строительство опреснительного завода мощностью 20 тысяч кубометров морской воды в сутки в Актау, - рассказал глава региона.

Нурлан Ногаев отметил, что глава государства в ходе совещания по социально-экономическому развитию Мангистауской области поставил конкретные задачи по решению дефицита питьевой воды в регионе.

- Мы начали активную работу, ведём переговоры с инвесторами, изучаем опыт других стран. На сегодняшний день решение проблемы дефицита питьевой воды в Мангистауской области является нашей главной задачей, - подчеркнул Нурлан Ногаев.

Кроме того, президент поручил до 2022 года обеспечить централизованным водоснабжением 12 сёл.

- В этом году централизованным водоснабжением будут охвачены два села Беки и Баскудук. В результате обеспеченность населённых пунктов централизованной питьевой водой будет доведена до 96 процентов. Обеспечение питьевой водой оставшихся 10 сёл планируется завершить до конца 2022 года, - отметил аким области.



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