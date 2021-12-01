Животные стыда не имееют! Девушка справила нужду у лифта в одной из гостиниц Актау

По информации источника, инцидент произошёл около полуночи 29 ноября в одной из гостиниц Актау.По кадрам с камер наблюдения видно, что девушка выходит из гостиничного номера и шаткой походкой направляется к лифту. Она начала ударять по кнопке для вызова лифта сначала руками, а затем и ногами.Спустя минуту, после безрезультатного ожидания, она присела здесь же и начала справлять нужду. Двери лифта открылись, но это не смутило её и она продолжила начатое. По завершении процесса девушка облокотилась на руки и с трудом встала.