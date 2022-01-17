Как будут работать школы в Мангистау, рассказали в ОблОНО

Светлана Тулебаева

На основании решения главного санитарного врача Мангистауской области от 14 января 2022 года введены ограничения по посещению школ. В областных и районных учебных заведениях с численностью детей до 600 учащихся занятия будут проходить в обычном штатном режиме обучения. А в школах, где более 600 учащихся будет действовать дистанционный формат обучения.



- При этом по решению администрации школ 1-2 классы могут учиться в штатном формате обучения, а также будут работать дежурные группы для 3-5 классов. Обучение студентов колледжей и вузов будет проходить в смешанном формате, то есть лабораторные и семинарские занятия - в штатном режиме, лекции – в онлайн формате. Допускается обучение вакцинированных школьников и студентов, завершивших полный курс вакцинации в штатном режиме по усмотрению администрации учебного заведения, - сообщила Светлана Тулебаева.



Обучение в нешкольных организациях в традиционном режиме, независимо от зоны эпидемиологического риска, допускается только при проведении индивидуальных занятий или групповых - до 10 человек, в коррекционных кабинетах для детей с ограниченными возможностями, а также взрослых - в индивидуальном порядке или в группах до восьми человек.



- Всем нуждающимся в компьютерной технике были розданы компьютеры. Если нуждающиеся родители не получили компьютеры, можно обратиться в школу, где учится их ребёнок. В городской местности 45 978 детей, обучающихся в онлайн-формате, имеют доступ к интернету, роутером обеспечен 3121 учащийся. В организациях образования, ведущих учебный процесс в штатном режиме, имеются санитарно-дезинфицирующие средства. Классные комнаты своевременно дезинфицируются и проветриваются. Во избежание скопления учащихся в столовых руководителями школ поручено составить график посещения столовых, - сообщила Свелана Тулебаева.



Порядок работы педагогов в онлайн-формате определяет руководство организации образования самостоятельно.

В регионе с начала года коронавирусом заболели 15 детей.