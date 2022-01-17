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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:38

Просмотров: 1105

Как будут работать школы в Мангистау, рассказали в ОблОНО

В Мангистауской области действуют ограничения «красной» зоны. О том, как будут работать школы, на брифинге в Центре общественных коммуникаций региона рассказала Светлана Тулебаева, руководитель управления образования Мангистауской области.

Светлана Тулебаева
На основании решения главного санитарного врача Мангистауской области от 14 января 2022 года введены ограничения по посещению школ. В областных и районных учебных заведениях с численностью детей до 600 учащихся занятия будут проходить в обычном штатном режиме обучения. А в школах, где более 600 учащихся будет действовать дистанционный формат обучения.

- При этом по решению администрации школ 1-2 классы могут учиться в штатном формате обучения, а также будут работать дежурные группы для 3-5 классов. Обучение студентов колледжей и вузов будет проходить в смешанном формате, то есть лабораторные и семинарские занятия - в штатном режиме, лекции – в онлайн формате. Допускается обучение вакцинированных школьников и студентов, завершивших полный курс вакцинации в штатном режиме по усмотрению администрации учебного заведения, - сообщила Светлана Тулебаева.

Обучение в нешкольных организациях в традиционном режиме, независимо от зоны эпидемиологического риска, допускается только при проведении индивидуальных занятий или групповых - до 10 человек, в коррекционных кабинетах для детей с ограниченными возможностями, а также взрослых - в индивидуальном порядке или в группах до восьми человек.

- Всем нуждающимся в компьютерной технике были розданы компьютеры. Если нуждающиеся родители не получили компьютеры, можно обратиться в школу, где учится их ребёнок. В городской местности 45 978 детей, обучающихся в онлайн-формате, имеют доступ к интернету, роутером обеспечен 3121 учащийся. В организациях образования, ведущих учебный процесс в штатном режиме, имеются санитарно-дезинфицирующие средства. Классные комнаты своевременно дезинфицируются и проветриваются. Во избежание скопления учащихся в столовых руководителями школ поручено составить график посещения столовых, - сообщила Свелана Тулебаева.

Порядок работы педагогов в онлайн-формате определяет руководство организации образования самостоятельно.
В регионе с начала года коронавирусом заболели 15 детей.



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Комментарии ( 1 )

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Око (Посетители) Сегодня, 17:18
Допускается обучение вакцинированных школьников и студентов, завершивших полный курс вакцинации в штатном режиме по усмотрению администрации учебного заведения


Хоть одна школа позволила посещать школу прошедшим полный курс вакцинации детям?
Прошу посерьёзнее администрации школы отнестись к данной сноске из постановления и открыть в очном формате смешанные классы!

всё вижу
 
 

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