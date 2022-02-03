В ДЧС Мангистау рассказали о поджёге в букмекерской конторе в Бейнеу

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Вызов на пульт дежурного поступил в 10:23 сегодня, 3 февраля.
- Поступило сообщение о том, что в поселке Бейнеу на улице Бейбарыс произошел пожар в букмекерской конторе «Loto club». На место выехали две единицы техники и 15 сотрудников. Причина пожара – поджог. Пожар ликвидировали в 11:06, - сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.
Напомню, мужчина поджёг букмекерскую контору в Бейнеу.
- Поступило сообщение о том, что в поселке Бейнеу на улице Бейбарыс произошел пожар в букмекерской конторе «Loto club». На место выехали две единицы техники и 15 сотрудников. Причина пожара – поджог. Пожар ликвидировали в 11:06, - сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.
Напомню, мужчина поджёг букмекерскую контору в Бейнеу.
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