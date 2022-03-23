Фигуристка из Актау Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев прилетели во Францию на чемпионат мира

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Гаухар Наурызова рассказала, что перед новым годом они вместе с партнёром оформили визу в посольстве Германии, поэтому для них добраться до Франции стало не так проблематично, как для другого казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова, которому было отказано в получении визы.
- С Мишей мы были на связи. До последнего надеялись, что ему дадут визу. Но вчера он сообщил, что ему отказали. В нашем случае нам не надо было получать визу, потому что перед новым годом мы подавали документы на получение визы в немецком посольстве. Переживали, что не долетим до Франции из-за ситуации на Украине. Мы думали, что может даже снимемся с чемпионата, потому что часто переносили, отменяли рейсы. Были мысли, что нас могут не выпустить из России. Но вроде бы всё прошло гладко, - рассказала фигуристка Гаухар Наурызова.
Спортсменка отметила высокий уровень подготовки соперников из других стран и добавила, что для неё и её партнёра это дебютное выступление на чемпионате мира по Франции.
- У нас нет грандиозных целей, потому что это наш дебютный чемпионат мира. Только что посмотрели список участников, и вы знаете, здесь как минимум 20-25 топовых пар. Другими словами, речь идёт о тех, кто несколько лет подряд оказывался в двадцатке сильнейших. Перед нами стоит цель - откатать ритм-танец так, чтобы было видно, что мы поработали над этим танцем, что мы прогрессируем. А вообще хочется выступить, не переживая, в полную ногу, - добавила фигуристка.
Михаил Шайдоров, как и Гаухар Наурызова, а также Бойсангур Датиев представляют на соревнованиях Казахстан. Однако все они тренируются в России. Например, Михаил Шайдоров - в Сочи, а Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев - в Москве.
Месяц назад сообщалось о том, что Гаухар Наурызова вместе с фигуристом Бойсангуром Датиевым завоевали второе место на международных соревнованиях в Венгрии, уступив «золото» венграм. Пара на протяжении месяца готовилась к чемпионату мира во Франции, который пройдет с 21 по 27 марта.
Гаухар Наурызова – уроженка Актау. Она обучалась в средней школе №23. В 2011 году начала посещать секцию фигурного катания в Актау. С 2013 года стала обучаться в республиканской спортивной школе Алматы.
- С Мишей мы были на связи. До последнего надеялись, что ему дадут визу. Но вчера он сообщил, что ему отказали. В нашем случае нам не надо было получать визу, потому что перед новым годом мы подавали документы на получение визы в немецком посольстве. Переживали, что не долетим до Франции из-за ситуации на Украине. Мы думали, что может даже снимемся с чемпионата, потому что часто переносили, отменяли рейсы. Были мысли, что нас могут не выпустить из России. Но вроде бы всё прошло гладко, - рассказала фигуристка Гаухар Наурызова.
Спортсменка отметила высокий уровень подготовки соперников из других стран и добавила, что для неё и её партнёра это дебютное выступление на чемпионате мира по Франции.
- У нас нет грандиозных целей, потому что это наш дебютный чемпионат мира. Только что посмотрели список участников, и вы знаете, здесь как минимум 20-25 топовых пар. Другими словами, речь идёт о тех, кто несколько лет подряд оказывался в двадцатке сильнейших. Перед нами стоит цель - откатать ритм-танец так, чтобы было видно, что мы поработали над этим танцем, что мы прогрессируем. А вообще хочется выступить, не переживая, в полную ногу, - добавила фигуристка.
Михаил Шайдоров, как и Гаухар Наурызова, а также Бойсангур Датиев представляют на соревнованиях Казахстан. Однако все они тренируются в России. Например, Михаил Шайдоров - в Сочи, а Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев - в Москве.
Месяц назад сообщалось о том, что Гаухар Наурызова вместе с фигуристом Бойсангуром Датиевым завоевали второе место на международных соревнованиях в Венгрии, уступив «золото» венграм. Пара на протяжении месяца готовилась к чемпионату мира во Франции, который пройдет с 21 по 27 марта.
Гаухар Наурызова – уроженка Актау. Она обучалась в средней школе №23. В 2011 году начала посещать секцию фигурного катания в Актау. С 2013 года стала обучаться в республиканской спортивной школе Алматы.
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