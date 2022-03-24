Чемпионат по Street Workout и Street Lifting пройдёт в Актау

Спортивное мероприятие проводится в регионе с 2016 года.- У нас был перерыв на два года, связанный с пандемией, но в этом году мы возобновляем проведение традиционного турнира. На сегодняшний день уже есть желающие принять участие в соревнованиях. Интерес проявили и спортсмены из Атырау, Уральска и других городов Казахстана. Приглашаем всех желающих проверить свои физические возможности, – рассказал Дамир Набиев, один из руководителей Федерации Street Workout и Street Lifting Мангистауской области.Проверить свои физически возможности атлеты смогут в таких номинациях, как:- Многоповторный Streetlifting/Подтягивания на турнике с дополнительным весом +16 кг и отжимания на брусьях с дополнительным весом +24 кг.- Классика/Турник + Брусья- Выходы силой на две руки- Подтягивание среди девушекСоревнования пройдут 27 марта. Регистрация участников начнётся в 10:00.Место проведения: г.Актау, 9 мкр., тренажёрный зал FitnessBlitz (@fitnessblitz_aktau).