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ЛАДА.kz » Спорт

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:14

Просмотров: 409

Чемпионат по Street Workout и Street Lifting пройдёт в Актау

В Актау стартовал прием заявок на участие в чемпионате Мангистауской области по Street Workout и Street Lifting. Мероприятие состоится 27 марта. Об этом сообщили в федерации Street Workout и Street Lifting Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Спортивное мероприятие проводится в регионе с 2016 года.

- У нас был перерыв на два года, связанный с пандемией, но в этом году мы возобновляем проведение традиционного турнира. На сегодняшний день уже есть желающие принять участие в соревнованиях. Интерес проявили и спортсмены из Атырау, Уральска и других городов Казахстана. Приглашаем всех желающих проверить свои физические возможности, – рассказал Дамир Набиев, один из руководителей Федерации Street Workout и Street Lifting Мангистауской области.

Чемпионат по Street Workout и Street Lifting пройдёт в Актау




Проверить свои физически возможности атлеты смогут в таких номинациях, как:
- Многоповторный Streetlifting/Подтягивания на турнике с дополнительным весом +16 кг и отжимания на брусьях с дополнительным весом +24 кг.
- Классика/Турник + Брусья
- Выходы силой на две руки
- Подтягивание среди девушек

Соревнования пройдут 27 марта. Регистрация участников начнётся в 10:00.
Место проведения: г.Актау, 9 мкр., тренажёрный зал FitnessBlitz (@fitnessblitz_aktau).



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