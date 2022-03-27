Фигуристка из Актау Гаухар Наурызова со своим партнером выступили на чемпионате мира во Франции

Фото предоставила Гаухар Наурызова
Гаухар Наурызова и её партнёр Бойсангур Датиев выступили в ритм-танце и заняли 31 место на чемпионате мира. Победу в ритм-танце одержали хозяева льда Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.
- Нам не удалось быть в 20-ке сильнейших, однако, я надеюсь, что уже в следующем сезоне мы выйдем на новый уровень. Здесь мы заняли 31-место. Так что начало положено: нас увидели, нас узнали. Это главное, - прокомментировала Гаухар Наурызова.
Пара планирует подготовиться к следующему олимпийскому циклу, который начинается с июня 2022 года. Для этого нужна финансовая поддержка, поэтому спортсмены ищут спонсоров.
Месяц назад сообщалось о том, что Гаухар Наурызова вместе с фигуристом Бойсангуром Датиевым завоевали второе место на международных соревнованиях в Венгрии, уступив «золото» венграм.
Гаухар Наурызова – уроженка Актау. Она училась в средней школе №23. В 2011 году начала посещать секцию фигурного катания в Актау. С 2013 года стала обучаться в республиканской спортивной школе Алматы, после чего переехала в Москву, чтобы тренироваться у российских тренеров, представляя при этом Казахстан на соревнованиях.
- Нам не удалось быть в 20-ке сильнейших, однако, я надеюсь, что уже в следующем сезоне мы выйдем на новый уровень. Здесь мы заняли 31-место. Так что начало положено: нас увидели, нас узнали. Это главное, - прокомментировала Гаухар Наурызова.
Выступление казахстанских фигуристовАвтор: Гаухар Наурызова
Пара планирует подготовиться к следующему олимпийскому циклу, который начинается с июня 2022 года. Для этого нужна финансовая поддержка, поэтому спортсмены ищут спонсоров.
Месяц назад сообщалось о том, что Гаухар Наурызова вместе с фигуристом Бойсангуром Датиевым завоевали второе место на международных соревнованиях в Венгрии, уступив «золото» венграм.
Гаухар Наурызова – уроженка Актау. Она училась в средней школе №23. В 2011 году начала посещать секцию фигурного катания в Актау. С 2013 года стала обучаться в республиканской спортивной школе Алматы, после чего переехала в Москву, чтобы тренироваться у российских тренеров, представляя при этом Казахстан на соревнованиях.
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