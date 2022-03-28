Наши бойцы стали лучшими на чемпионате страны в Актау

Чемпионат Казахстана среди мужчин, женщин и молодежи по универсальному бою проходил с 24 по 27 марта в спортивном комплексе «Каспий» в 1 микрорайоне.Участие приняли более 150 спортсменов, которые бились в 10 весовых категориях.Организатором соревнований выступил наш местный всеми известный боец Мансур Мимбулатов по прозвищу «Красавчик» и его старший коллега Бакытжан Жанибек. Их поддержали президент федерации Мангистауской области по универсальному бою Ерлан Ахметов и вице-президент федерации Мангистауской области по универсальному бою Асхатбек Джугинисов.Мангистаускую область представляли бойцы из спортивного клуба «Сункар» в Актау, которые в итоге завоевали 12 медалей различных достоинств.Так, «золото» взяли Арман Салтанатов (до 55 килограммов), Баладдин Гулиев (до 60 килограмм) и Айболат Муратулы (свыше 95 килограммов).Серебряных наград удостоились Тойлан Асанов (до 60 килограмм), Аслан Куанышкалиев (до 75 килограммов), Сундет Талиб (до 70 килограмм), Сабен Баймуратов (до 85 килограммов) и Рустам Халыкназар (до 95 килограммов).На третью ступень пьедестала поднялись Джамбыл Куатов (до 55 килограммов), Таурбек Джанаев (до 65 килограммов), Оралбек Абдурахманов (до 70 килограмм) и Еркебулан Сейсенбай (до 75 килограммов).Самые красочные бои, по мнению Мансура Мимбулатова, показали наши ребята, а также спортсмены из Шымкента и Кызылорды.Эти соревнования стали отборочными на чемпионат мира по универсальному бою, который пройдёт 26 мая в Ташкенте.За проведения соревнований в Актау организаторы выражают благодарность тренерам - Алексею Мещерякову, Николаю Хачатурову и Арсену Гаджимагомедову.