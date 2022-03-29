Мангистауские теннисистки впервые вошли в тройку лучших по республике

Чемпионат Казахстана по настольному теннису среди подростков (2007 года рождения и младше) по парной, смешанной и индивидуальной программе проходил в Алматы с 21 по 27 марта.В них участвовали спортсмены из всех регионов страны.- Для мангистауской команды он стал успешным. Наши землячки сумели показать красивую игру и заняли третье место. В общей копилке мангистауских теннисисток пять бронзовых медалей. Ещё одну медаль бронзового отлива на пару со спортсменкой из Шымкента завоевала воспитанница Актауской городской детско-юношеской спортивной школы по теннису Акку Темирханова. Они соревновались в смешанном парном виде, - рассказали в Центре общественных коммуникаций области.Акку Темирханова также заняла седьмое место среди 80 девушек-теннисисток в одиночном разряде.Что касается юношей, то наши спортсмены в командном зачёте заняли только шестое место, двое из которых вошли в ТОП-16 сильнейших игроков Казахстана.По словам старшего тренера Мангистауской области по настольному теннису Махатая Рамазанулы, выступление мангистауских теннисисток можно считать вполне успешным, они первыми в истории настольного тенниса региона поднялись на пьедестал почёта. Акку Темирханову, завоевавшую «бронзу» в смешанном виде, тренер назвал восходящей звездой.Юноши такого результата добивались дважды в 2021 году. Играют они, считает тренер, на очень высоком уровне.- Немного нашим мальчишкам не хватило до призовых мест. Хотя они играют весьма и весьма замечательно. Отрадно, что двое наших ребят – Даурен Жумагазы и Латифулла Жаксылыков вошли в число сильнейших игроков Казахстана. Они будут соревноваться индивидуально 5-8 мая. Среди девушек в ТОП-12 сыграет Гузель Тургаева, а в ТОП-16 – Акку Темирханова. Это несомненный успех для нашего края, - заключил тренер Махатай Рамазанулы.