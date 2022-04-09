Поддержим наших: актауский «Каспий» сыграет с «Кайратом»

Тренировочный процесс. Фото предоставили в пресс-службе футбольного клуба «Каспий»
Актауские футболисты благополучно прибыли в Алматы.
Они успешно провели тренировку перед предстоящей игрой с местным «Кайратом».
Матч пройдет сегодня, 9 апреля, в 18:00 по времени Актау на центральном стадионе в Алматы.
Пожелаем нашей команде удачи.
Они успешно провели тренировку перед предстоящей игрой с местным «Кайратом».
Матч пройдет сегодня, 9 апреля, в 18:00 по времени Актау на центральном стадионе в Алматы.
Пожелаем нашей команде удачи.
Оставьте свой комментарий первым.