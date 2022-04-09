Поддержим наших: актауский «Каспий» сыграет с «Кайратом»

Актауские футболисты благополучно прибыли в Алматы.Они успешно провели тренировку перед предстоящей игрой с местным «Кайратом».Матч пройдет сегодня, 9 апреля, в 18:00 по времени Актау на центральном стадионе в Алматы.Пожелаем нашей команде удачи.