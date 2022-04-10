«Серебро» на чемпионате страны выиграл теннисист из Актау

Чемпионат страны по теннису в возрастной категории до 12 лет прошёл со 2 по 8 апреля в Нур-Султане. Среди мальчиков выступили 56 юных спортсменов, среди девочек такое же количество участниц изо всех уголков Казахстана.Нашу область представили три воспитанника теннисного центра Актау - Диас Тулепбергенов, Нурдаулет Балкан и Даяна Нурланкызы.Удача улыбнулась 12-летнему Диасу Тулепбергенову, который в парном разряде завоевал серебряную награду.В одиночном разряде Диас уступил будущему чемпиону в четвертьфинале.По словам личного тренера юного теннисиста, они нацелены работать дальше и идти к новым победам.Теннисисты выражают благодарность директору ДЮСШ по теннису Талгату Есекенову.