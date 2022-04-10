«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 11 Апреля
+15...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.89 KZT
  • €1 = 485.68 KZT
  • 1 RUB = 5.91 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 18:14

Просмотров: 388

«Серебро» на чемпионате страны выиграл теннисист из Актау

Юный теннисист Диас Тулепбергенов стал серебряным призёром чемпионата Казахстана. Об этом рассказал тренер Берекет Жанибеков.

Диас Тулепбергенов с серебряной наградой в парном разряде
Чемпионат страны по теннису в возрастной категории до 12 лет прошёл со 2 по 8 апреля в Нур-Султане. Среди мальчиков выступили 56 юных спортсменов, среди девочек такое же количество участниц изо всех уголков Казахстана.

Нашу область представили три воспитанника теннисного центра Актау - Диас Тулепбергенов, Нурдаулет Балкан и Даяна Нурланкызы.

Удача улыбнулась 12-летнему Диасу Тулепбергенову, который в парном разряде завоевал серебряную награду.

«Серебро» на чемпионате страны выиграл теннисист из Актау


В одиночном разряде Диас уступил будущему чемпиону в четвертьфинале.

По словам личного тренера юного теннисиста, они нацелены работать дальше и идти к новым победам.

Теннисисты выражают благодарность директору ДЮСШ по теннису Талгату Есекенову.

«Серебро» на чемпионате страны выиграл теннисист из Актау



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика